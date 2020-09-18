Матч волгоградского «Ротора» с «Ростовом» отменен





Волгоградская команда не полетит на матч в Ростов. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, такое решение руководство приняло в связи с рекомендациями управления Роспотребнадзора. В клубе извинились перед болельщиками и выразили надежду на понимание. «С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее!», - заявили здесь. В клубе пояснили, что все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты лечатся дома.

Напомним, игра с "Ростовом" должна была состояться завтра. Однако руководство клуба "Ростов" выражало опасение в связи с предстоящей встречей с командой, где произошла вспышка коронавируса, из-за опасности заразиться. Ранее из-за отмененной игры с "Краснодаром" волгоградскому клубу засчитали техническое поражение.