Спорт

Матч волгоградского «Ротора» с «Ростовом» отменен

Спорт 18.09.2020 10:19
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18.09.2020 10:19


Волгоградская команда не полетит на матч в Ростов. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, такое решение руководство приняло в связи с рекомендациями управления Роспотребнадзора. В клубе извинились перед болельщиками и выразили надежду на понимание. «С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее!», - заявили здесь. В клубе пояснили, что все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты лечатся дома. 
Напомним, игра с "Ростовом" должна была состояться завтра. Однако руководство клуба "Ростов" выражало опасение в связи с предстоящей встречей с командой, где произошла вспышка коронавируса, из-за опасности заразиться. Ранее из-за отмененной игры с "Краснодаром" волгоградскому клубу засчитали техническое поражение. 

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