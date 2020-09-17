Волгоградский врач объяснил, когда скорая помощь не будет скорой





Главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин пояснил принципы работы неотложки, на длительное ожидание которой порой жалуются волгоградцы. Как сообщает ИА «Высота 102», Олег Анатольевич обратил внимание на два вида оказания медицинской помощи его ведомством – это экстренная и неотложная, которые регламентируются приказами и инструкциями минздрава. Экстренная медпомощь оказывается в ситуациях, угрожающих жизни человека. Это – потеря сознания, нарушение дыхания, кровообращения, которое может повлечь угрозу жизни, психические расстройства, которые также угрожают жизни, а также травмы, отравления, ранения с кровотечением, термические и химические ожоги, роды и угроза прерывания беременности. Все остальные ситуации не относятся к экстренной медицинской помощи и в таком случае вызов будет обслуживаться как неотложный, будет поставлен в очередь и бригада приедет после того, как освободится после выездов по экстренным случаям. При этом время ожидания неотложного вызова не регламентируется. «Нельзя сказать, что до бесконечности, скорая помощь может перенаправить вызов в амбулаторную службу», - пояснил Олег Ярыгин. В то же время он признал, что время ожидания скорой помощи может затянуться. И посетовал на то, что порой волгоградцы вызывают скорую помощь даже при температуре 37,2, а сообщают диспетчеру, что температура поднялась до 39. Главный врач призвал «проявлять человечность», и думать о тех, кому действительно необходима срочная помощь.



