



Бизнес в Волгоградской области сохранил экономическую активность и перечислил в областной бюджет за восемь месяцев текущего года 50,6 млрд рублей налоговых платежей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону.

Налоговики отмечают, что выжить в пандемию бизнесу помогла государственная поддержка. Так, в результате проведенных мероприятий обеспечена реализация права на получение субсидии за апрель текущего года 21,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 695,2 млн рублей. В мае субсидии на общую сумму 672,6 млн руб. получили 20,7 тысячи субъектов. Вопрос о включении определенных категорий плательщиков в перечень пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции рассматривался во взаимодействии с органами исполнительной власти Волгоградской области, в том числе в направлении расширения перечня пострадавших отраслей, уменьшения налоговой нагрузки по законодательным и нормативно-правовым актам Волгоградской области.

Принятые меры позволили сохранить бизнесу свою экономическую активность, трудовые коллективы и, как следствие, исполнить свои обязательства перед бюджетом.

Так, за 8 месяцев текущего года в областной бюджет Волгоградской области мобилизовано 50,6 млрд рублей налоговых платежей с темпом роста 103 %. При этом из бюджета на банковские счета юридических и физических лиц было возвращено 3,3 млрд рублей налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Кроме того, налоговая база по налогу на прибыль предприятий за 6 месяцев текущего года выросла на 113 %.

Отмечается, что данные факторы позволили региону не снижать темпов реализации социальных программ, а возмещенные на банковские счета денежные средства пополнили оборотные средства налогоплательщиков - юридических лиц и оказали существенную поддержку физическим лицам в условиях распространения пандемии.

По данным УФНС региона, о стабилизации экономической ситуации в регионе говорит и количество субъектов предпринимательской деятельности, число которых по состоянию на 1 сентября текущего года выросло по сравнению с докоронавирусным периодом на 106% - до 114,7 тысячи.



