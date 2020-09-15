Идите лесом: в Волгоградской области облкомтранс объявил конкурс на строительство скандальной трассы





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил открытый конкурс на строительство первого этапа третьего пускового комплекса через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», цена грандиозных работ в рамках строительства второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода – около 5,7 миллиарда рублей. Работы должны быть закончены в 2023 году, финансироваться стройка будет из областного и федерального бюджетов.

Трасса пройдет по территории Среднеахтубинского района, где, помимо самой дороги, будут возведены четырехполосный мост через ерик Осинки, двухполосный мост через ерик Гнилой, проведено электроосвещение, установлены водопропускные трубы, оборудованы съезды и т.д.





Между тем, планы властей по строительству трассы вызвали возмущение местных жителей и экологов в связи с предстоящей вырубкой леса. Так, под топор пойдут деревья возрастом от 70 до 100 лет. Всего планируется вырубить около 8500 дубов, тополей, вязов и кленов, ранее сообщало ИА "Высота 102". Защитники реликтового леса предлагали при строительстве трассы использовать эстакады, чтобы минимизировать последствия нанесенного ущерба природе, расширить уже существующую дорогу или проложить ее через поля. Однако чиновники отвергли эти варианты, сославшись на их дороговизну, а также невозможность проведения работ на действующей дороге.

Следствием общественного резонанса стало создание при экосовете Волгоградской областной думы, возглавляемом депутатом Ириной Соловьевой, рабочей группы, куда вошли представители общественности, ОНФ, экологи для изучения проекта строительства трассы.





Члены группы намеревались заслушать доклады представителей профильных ведомств администрации региона про оценку потерь лесного хозяйства за счет отчуждения участков лесного фонда и пути их минимизации, а также подробнее узнать о планах по высадке компенсационных лесонасаждений. При этом заверения чиновников о компенсационных высадках мало устраивали экологов, ведь высаженные дубравы при условии их приживаемости могут стать полноценными только через десятки лет.

Но не прошло и двух недель после заседания экосовета, где обсуждалась будущая стройка, как облкомтранс вдруг объявил конкурс на строительство трассы. Результаты заседания рабочей группы экологического совета так и остались неизвестными, но, судя по всему, чиновникам удалось отстоять свои планы по строительству трассы в том виде, в каком и предполагалось проектом. То есть вырубки дубравы Волго-Ахтубинской поймы не избежать. А заверения председателя экосовета Ирины Соловьевой об обязательном учете мнения граждан при принятии решения о строительстве трассы так и остались пустыми словами.



