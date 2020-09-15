Делай селфи и работай: самозанятые в Волгоградской области выходят из тени15.09.2020 17:50
Жители ЮФО сократили покупки за рубежом на треть15.09.2020 16:02
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-202015.09.2020 14:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программы дополнительного профессионального образования в области промбезопасности15.09.2020 10:55
Гремячинский горно-обогатительный комбинат, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий», относится к числу опасных производственных объектов. Поэтому более 300 сотрудников предприятия ежегодно проходят предаттестационную подготовку, а затем и...