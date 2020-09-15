



Мониторинг осуществления федеральных стимулирующих выплат медикам за коронавирус проведет до конца 2020 года КСП Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее поручение в ближайшее время палате даст областная дума. Проект постановления регпарламента находится на рассмотрении думских комитетов.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, инициатива областных законодателей связана с поступившим предложением Счетной палаты России, а также «исходя из особой актуальности» вопроса. В связи с тем, что нагрузка на аудиторов в ближайшие месяцы возрастет, проверку исполнения распоряжения Правительства РФ от 30 сентября 2019 года о выделении Волгоградской области финансирования на закупку медицинских изделий предлагается перенести на 2021 год.

На прошлой неделе Счетная палата РФ объявила о предстоящей проверке Минздрава и медорганизаций на предмет эффективности оказания финансовой поддержки медработников, которые работают с коронавирусными пациентами.

В Волгоградской области от медиков ранее поступали жалобы на отсутствие или задержки выплат за COVID-19. Так, в июле сотрудники лаборатории филиала туберкулезной больницы №1 ФКУЗ «МСЧ №34 ФСИН» направляли по этому поводу коллективные жалобы президенту России, в прокуратуру и трудинспекцию.



