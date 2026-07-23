Цены на бензин и дизель вновь скаканули на волгоградских АЗС





В Волгоградской области за период с 7 по 13 июля вновь резко выросли цены почти на все виды бензина. По данным Росстата, средняя цена автомобильного топлива увеличилась на 64 копейки за литр. Для сравнения: на предыдущей неделе средний ценник на него скаканул на 1,5 рубля. То есть, хотя и немного, но темпы роста стоимости автомобильного топлива снизились.

Тем не менее, подорожание можно назвать ощутимым. Так, АИ-92 вырос в цене на 64 копейки – до 67,14 рубля. Больше всего подорожал АИ-95 – на 79 копеек (74,85 рубля).

Стоимость АИ-98 осталась прежней – 94,19 рубля. Значительно подорожало и дизтопливо – на 69 копеек (до 78,56 рубля). И это при том, что в настоящее время в регионе идет уборочная кампания.

Между тем, по данным Росстата, автомобильное топливо подорожало в 78 субъектах РФ. Например, в Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило +1,3% и +0,3% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 63,19 до 122,00 рублей, марки АИ-95 – от 69,39 до 148,00 рублей, марки АИ-98 и выше – от 94,93 до 105,90 рубля за литр.



