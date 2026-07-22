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Экономика

Заёмщики стали покупать готовые частные дома чаще, чем строить

Экономика 22.07.2026 11:45
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22.07.2026 11:45


В первом полугодии россияне оформляли ипотечные кредиты для покупки готовых частных домов чаще, чем на строительство жилья с нуля. Такие данные приводит, для примера, ВТБ. По данным банка, на готовые постройки клиенты оформили 2,3 тыс. ипотечных кредитов  с начала года – в пять раз больше, чем на строительство; доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п.п. год к году. Почти каждый второй заёмщик (46%) приобрёл дом на вторичном рынке – год назад таких было всего 15%.

При этом сообщается, что спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие. Пик пришёлся на март, когда была перезапущена рыночная ипотека в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок на загородном рынке.

Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го — около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

– Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного – во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома – с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться, – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фото: сгенерировано ИИ 

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