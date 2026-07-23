



Несмотря на постепенное снижение ставок по банковским вкладам, жители Волгоградской области продолжают активно сберегать. По данным Банка России, на начало апреля 2026 года объем средств населения региона на банковских счетах и вкладах (без учета счетов эскроу) достиг почти 595 млрд рублей, увеличившись почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, часть вкладчиков начинает рассматривать инструменты фондового рынка как эффективное дополнение к классическим депозитам.

Одним из наиболее понятных инструментов для консервативных инвесторов остаются облигации. Несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки Банком России, ее уровень остается высоким. В условиях неопределенности относительно дальнейших темпов смягчения денежно-кредитной политики инвесторы могут рассматривать облигации с плавающим купоном, флоутеры. Доходность таких бумаг зависит от внешнего индикатора – как правило, ключевой ставки Банка России, поэтому размер купонных выплат меняется вслед за денежно-кредитной политикой регулятора. Если же инвестор ожидает устойчивого снижения ставок, альтернативой могут быть облигации с фиксированным купоном, позволяющие зафиксировать текущую доходность и потенциально получить прибыль от роста рыночной цены бумаги.

– Флоутеры особенно интересны в период относительно высоких процентных ставок. Купон по таким облигациям обычно рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России плюс фиксированный спред». Сегодня на рынке можно найти корпоративные выпуски с купонной доходностью на уровне ключевой ставки плюс 1% и выше. Купонная ставка отдельных флоутеров может превышать ставки по банковским вкладам. Однако более высокая потенциальная доходность сопровождается кредитным и рыночным рисками, поэтому сравнивать инструменты следует с учетом надежности эмитента, срока вложения», – отметил Александр Марусинин, инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции».

По словам эксперта, механизм работает в обе стороны: если ключевая ставка повышается, увеличивается и размер купонных выплат. При смягчении денежно-кредитной политики доходность флоутеров также постепенно снижается.

– Облигации с плавающим купоном особенно актуальны в периоды высоких процентных ставок и неопределенности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, позволяя защитить портфель от процентного риска. Однако, как и любые долговые инструменты, они несут кредитный риск эмитента. Поэтому при формировании портфеля важно оценивать надежность компаний, качество их долговой нагрузки или использовать готовые инвестиционные решения, обеспечивающие должную диверсификацию, – добавил Александр Марусинин.

По мнению участников рынка, по мере дальнейшего снижения ставок интерес инвесторов к инструментам фондового рынка может продолжить расти, поскольку они позволяют не только сохранить капитал, но и получить потенциально более высокую доходность по сравнению с традиционными сберегательными продуктами.