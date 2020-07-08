



Коллективные жалобы президенту РФ, в прокуратуру и трудинспекцию направили сотрудники лаборатории филиала туберкулезной больницы №1 ФКУЗ «МСЧ №34 ФСИН». Как сообщила ИА «Высота 102» начальник клинико-диагностической лаборатории Анна Антропова, тесты на коронавирус ее подразделение выполняет с 19 мая, но до сих пор стимулирующие выплаты, установленные Правительством за работу с больными COVID-19, работники не получили. За истекший период лаборатория Федеральной службы исполнения наказания обследовала на инфекцию более 700 сотрудников и осужденных, выявила 22 положительных результата на заболевание.





Выяснить причины отсутствия финансирования работники лаборатории тщетно пытаются уже второй месяц, рассылая обращения в различные инстанции. К примеру, на сайте госуслуг авторы заявлений получили весьма оптимистичное послание от ФСИН. «Выплата будет осуществлена 22 июня. Благодарим вас за ваш труд!», - указано в письме федеральной службы, которая ссылалась на Постановление Правительства РФ от 2 апреля текущего года. Прошло уже почти три недели, но денег по-прежнему нет. Вышестоящее руководство сотрудников лаборатории тоже разводит руками, отвечая: «Ждем разъяснений».

Ежедневно контактирующие с потенциально зараженными или носителями вируса лаборанты видят на улицах красочные билборды с благодарностями медикам, слышат по радио теплые слова в свой адрес, но реальной государственной поддержки пока не ощутили. Более того, не чувствуют даже защиты со стороны ведомств, призванных защищать их права. Руководитель региональной госинспекции труда Юрий Карамдин перенаправил жалобу врачей и фельдшеров начальнику областного УФСИН и главному санитарному врачу региона. «При наличии оснований просим принять меры реагирования», - такой лаконичный ответ получили медики из Роструда.



