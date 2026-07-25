Банк России спрогнозировал богатый урожай в Волгоградской области





Аналитики заявили об ожидании хорошего урожая на юге страны. В докладе Банка России «Региональная экономика» подчеркивается, что объем валового сбора зерновых ожидается выше, чем в прошлом году. Хотя уборочная кампания и началась с небольшой задержкой по сравнению с прошлым годом.

Погодные условия в этом году для волгоградских аграриев складываются благоприятно, прокомментировали в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Сельхозпроизводители нарастили посевы подсолнечника и собираются засеять различными культурами не менее 3,4 миллионов гектаров. Это – рекордный показатель за последние 30 лет.



Фермеры и сельхозорганизации уже обмолотили более 830 тысяч гектаров, что составляет примерно треть от общей площади. Собрано более 2,5 миллионов тонн зерна из запланированного объема в 5,5 миллионов тонн, включая яровые культуры.



В докладе также затронута ситуация со снижением предложения топлива. Такое опасение выразили участники опросов Банка России – представители предприятий АПК.



Однако, по сообщениям органов власти, угрозы срыва уборочной кампании нет. Все необходимые меры для обеспечения поставок предпринимаются и на федеральном, и на региональном уровнях. Сельхозпредприятия в основном оснащены техникой и имеют необходимый запас ГСМ, утверждают власти.



