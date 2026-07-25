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Экономика

Банк России спрогнозировал богатый урожай в Волгоградской области

Экономика 25.07.2026 07:40
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25.07.2026 07:40


Аналитики заявили об ожидании хорошего урожая на юге страны. В докладе Банка России «Региональная экономика» подчеркивается, что объем валового сбора зерновых ожидается выше, чем в прошлом году. Хотя уборочная кампания и началась с небольшой задержкой по сравнению с прошлым годом. 

Погодные условия в этом году для волгоградских аграриев складываются благоприятно, прокомментировали в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Сельхозпроизводители нарастили посевы подсолнечника и собираются засеять различными культурами не менее 3,4 миллионов гектаров. Это – рекордный показатель за последние 30 лет. 

Фермеры и сельхозорганизации уже обмолотили более 830 тысяч гектаров, что составляет примерно треть от общей площади. Собрано более 2,5 миллионов тонн зерна из запланированного объема в 5,5 миллионов тонн, включая яровые культуры.

В докладе также затронута ситуация со снижением предложения топлива. Такое опасение выразили участники опросов Банка России – представители предприятий АПК. 

Однако, по сообщениям органов власти, угрозы срыва уборочной кампании нет. Все необходимые меры для обеспечения поставок предпринимаются и на федеральном, и на региональном уровнях. Сельхозпредприятия в основном оснащены техникой и имеют необходимый запас ГСМ, утверждают власти.

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