Экономика

Сбербанк и Администрация Волгоградской области провели двухдневную сессию по развитию цифровой инфраструктуры региона

Экономика 15.09.2020 10:21 Новости компаний
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15.09.2020 10:21 Новости компаний


Сбербанк и Администрация Волгоградской области провели двухдневную сессию по развитию цифровой инфраструктуры региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, в ходе мероприятия участники обсудили тренды развития новых IT-технологий, перспективы внедрения на территории региона инновационных цифровых сервисов, а также познакомились с проектами компаний экосистемы Сбербанка для решения инфраструктурных задач Волгоградской области.
Валерий Бахин, Первый заместитель Губернатора Волгоградской области: «Сегодня во всем мире происходят изменения и структурные трансформации, связанные с принципами цифровых, облачных технологий. Современное развитие общества требует нового подхода к взаимодействию общественных институтов. Уже сейчас реализуются региональные проекты по цифровизации образования, здравоохранения, общественной безопасности и другие. Мы, как представители Администрации Волгоградской области, должны рассматривать цифровые технологии, как инструменты, которые способствуют социализации граждан и развитию всего человечества. По итогам сессии нам удалось сделать соответствующие выводы и сформировать видение дальнейшего совместного внедрения цифровизации Волгоградской области».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк и Администрация региона открыты для общения, ведь от нашей слаженной работы сегодня зависит будущее региона. В наших силах реализовать совместные проекты, которые сделают реальностью удобные и простые в использовании новые цифровые сервисы, которые изменят качество жизни населения Волгоградской области. По итогам мероприятия у нас появилось более детальное понимание, как и в каких направлениях мы будем развивать новые передовые технологии в регионе в ближайшее время».
Сбербанк, как один из лидеров цифровой трансформации, уже разработал и внедрил ряд продуктов в сферах образования, здравоохранения, аналитики больших данных, о которых рассказали в ходе мероприятия.Представители Сбербанка и компаний его экосистемы презентовали новейшие digital-разработки, предложили инновационные решения для цифровизации социальной и экономической сфер экономики Волгоградской области, решения инфраструктурных задач региона.  
Так, эксперты Сбербанка поделились опытом создания комплекса программно-аппаратных решений для субъектов РФ «Безопасный город»:рассказали о принципах построения, методологии, структуре комплекса, составе функциональных подсистем. Было отмечено, что внедрение данного комплекса позволяет создать единую информационную среду для органов государственной власти субъектов РФ, а также эффективно решать задачи по управлению и обеспечению безопасности территорий, и созданию комфортной городской среды.
Особое внимание в ходе мероприятия было уделено вопросам внедрения цифровых решений в области здравоохранения региона. Так, к примеру, медицинский сервис «СберЗдоровье», входящий в экосистему Сбербанка, предоставляет сегодня самые востребованные медицинские услуги — запись к врачу и телемедицина. Как отметил Дмитрий Домарев, директор по развитию «СберЗдоровье», в данный момент у компании более 6 млн пациентов, получающих различные сервисы, в день проводится в месяц более 19 тысяч консультаций в режиме «врач-пациент». 
Кроме того, продукты и сервисы «СберЗдоровье» позволяют существенно улучшить качество мониторинга хронических больных (гипертония, диабет) за счет использования технологий удаленного контроля за состоянием пациентов. 
Дмитрий Домарев, директор по развитию сервиса СберЗдоровье: «В Волгоградском регионе мы также, как и в 11-ти субъектах РФ, готовы предложить для государственных клиник нашу платформу телемедицины для предоставления пациентам услуг как телемедицины, так и дистанционный мониторинг хронических пациентов. На этой платформе мы условно сформировали три модуля: ориентированных на пациентов, инфицированных коронавирусом, для пациентов с хроническими заболеваниями и дистанционные консультации врачей для всех видов граждан».
На мероприятии также были представлены технологии облачного хранения данных компании SberCloud, алгоритмы и модели, применимые компанией «ТОТ» и комплексные цифровые решения по управлению инфраструктурой.
Сергей Торбин, Председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:  «Было очень интересно ознакомиться с основными мероприятиями цифрового развития и опытом их реализации в Сбербанке. Технологии и опыт их внедрения несомненно найдут свое место в Программе цифрового развития Волгоградской области».   
По итогу цифровой сессии достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии профильных комитетов Администрации Волгоградской области, Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему, в рамках цифрового развития здравоохранения и регионального проекта комитета ЖКХ и ТЭК «Умный город». 

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