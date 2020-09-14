На Светлоярском месторождении бишофита появится новая разведочно-эксплуатационная скважина





Специалисты подрядной организации совместно с сотрудниками ООО «МагМайн» начали работы по бурению и обустройству новой скважины на месторождении бишофита, расположенном в непосредственной близости от промышленной площадки волгоградского «КАУСТИКа».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, необходимость в бурении новой скважины обусловлена растущей потребностью предприятий группы «НИКОХИМ» в этом минерале. Природный раствор бишофита (водный раствор хлорида магния), который с 80-х годов прошлого века методом подземного растворения соли магния добывается из недр Светлоярского месторождения, является основным сырьем для производства целой группы химических продуктов, которые используются в самых разных сферах. Это сельское хозяйство, стройиндустрия, фармакология и медицина, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.

При бурении новой скважины, глубина которой будет составлять 1100 метров, используется современная мобильная установка «Идель-140», мощные дизель-генераторы, система мерников для очистки бурового раствора и другое высокоэффективное оборудование.

На Светлоярском месторождении бишофита осуществляется, так называемая «камерная» система обработки, что обеспечивает устойчивость земной поверхности. Добываемый с действующих скважин раствор бишофита постоянно и тщательно исследуется в специальных лабораториях АО «КАУСТИК». Современные технологии переработки бишофита позволяют получать высокоэффективные противогололедные реагенты, бальнеологические средства на основе чешуированного и гранулированного хлористого магния и другие химические продукты.

Увеличение добычи раствора бишофита в ближайшие годы в группе компаний «НИКОХИМ» связывают с развитием в АО «НикоМаг» производства оксида и гидроксида магния, которое было открыто пять лет назад. В прошлом году компания запустила установку по выпуску нескольких разновидностей поверхностно-модифицированного гидроксида магния – это специальные марки гидроксида магния для таких высокотехнологичных сфер, как производство композитных материалов, сепараторов литий-ионных батарей телефонов и планшетов, аккумуляторов для электро-автомобилей, кабельной продукции для автомобилей. При этом благодаря разработкам специалистов Центра технической поддержки АО «КАУСТИК» потребители получают химический продукт со специальными характеристиками, полностью соответствующими их требованиям.

Добавим, в настоящее время добыча раствора бишофита осуществляется из трех скважин Светлоярского месторождения. Новую разведочно-эксплуатационную скважину ООО «МагМайн» планирует запустить уже в конце этого года. Добыча минерала ведется в рамках реализации «Лицензионного соглашения по разведке и освоению Светлоярского месторождения бишофита». Производимый при бурении новой скважины комплекс геолого-разведочных работ, позволит существенно увеличить подтверждённые запасы бишофита и на долгие годы обеспечить производство магнезиальных продуктов сырьем.



