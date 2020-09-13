«Их не стало в годовщину свадьбы»: родные погибшей в Волгоградской области семьи из Пермского края шокированы мягким приговором виновнику ДТП





Опекуны шестилетней Дарины Тарасовой из Пермского края, чьи родители погибли в страшном ДТП в Волгоградской области, намерены обжаловать приговор, вынесенный виновнику ДТП. Как рассказала ИА «Высота 102» Раиса Ивановна Тарасова, мама погибшего Дмитрия Тарасова и бабушка Дарины, проживающая в селе Демино Кочевского района Пермского края, четыре года лишения свободы в колонии-поселении виновнику ДТП – это слишком мягкая расплата за гибель двоих молодых родителей и оставшуюся сиротой девочку.

«Этот страшный день 23 июля 2019 года я не забуду никогда. Дима с Оксаной и дочкой ехали на море. Но не доехали. Я вдруг получаю смс с незнакомого номера, мол, выражаем соболезнование в связи с гибелью Димы и Оксана. Оказалось, смс отправила жена Инсара Ишмухаметова, того самого, по чьей вине погибли наши дети. Потом все было как в тумане. Прошло больше года, а мы не можем прийти в себя», - плачет Раиса Ивановна.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 23 июля 2019 года на федеральной автодороге "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района. Столкнулись легковой автомобиль, которым управляла 29-летняя жительница Пермского края, и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомашины Kia Sportage - супруг женщины, скончались до приезда скорой помощи, их 5-летняя дочь была доставлена с множественными травмами в больницу. Девочку от фатальных травм спасло специальное детское кресло, в котором она находилась в момент ДТП.

Тогда сообщалось, что водителя "праворукой" иномарки, который после своего маневра продолжил путь, остановили очевидцы аварии через 10 км и заставили вернуться к месту столкновения. Он тоже вместе со своей семьей направлялся к морю. Он пояснял, что в своих действиях ничего предосудительного не видит, а женщина - водитель кроссовера "могла бы его и пропустить..."

Впоследствии было установлено, что эту жуткую аварию спровоцировал водитель "праворукой" Toyota Allex, который совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигающимся в попутном направлении. В результате столкновения Kia Sportage получил внезапное и неуправляемое смещение влево с мгновенным выездом на полосу встречного движения, где произошло его лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.





Дарина в той аварии получила тяжелые травмы, долго лежала в волгоградской больнице. «У нее была черепно-мозговая травма, сломаны ребра, нога, ей вставляли в ногу спицу, она не могла долго ходить. Я ее на руках носила в детский сад, чтобы она могла посидеть на занятиях. Но девочка долго еще хромала. О том ДТП она помнит мало. Говорит, в нас врезался «КАМАЗ», так ей показалось, она открыла глазки – мамы нет, папы нет, а мне больно. И она закрыла глазки, чтобы не было больно. Открыла их уже в больнице…», - вспоминает Раиса Ивановна.

По ее словам, виновник аварии Инсар так и не извинился перед родителями погибших в ДТП молодых супругов. «Перечислили нам с мужем и родителям Оксана по 100 тысяч рублей и все. Мы требовали, чтобы Инсар пожизненно платил Дарине деньги из расчета зарплат, которые получали Дима и Оксана – это около 80 тысяч рублей. Но кроме этих денег, он ничего не заплатил. Его адвокат возмущался, что мы требовали для него большого срока. Но он ведь живой, а наших детей уже никто не вернет», - рассказывает Раиса Ивановна.

Маленькая Дарина совсем по-взрослому опекает свою бабушку. «Она не дает мне плакать, как только я начинаю говорить про ее маму и папу, она закрывает мне лицо ладошками. Хотя она сама испытывает до сих пор сильный стресс. Может расплакаться из-за пустяка. Последний раз напросилась со мной на кладбище, обещала, что не будет плакать. А сама плакала…», - говорит бабушка девочки.

Инсар Ишмухаметов находился под стражей после того страшного ДТП несколько месяцев. Потом был под домашним арестом, жил на время следствия на съемной квартире. Самое возмутительное, что он так и не признал свою вину, утверждает бабушка девочки. «Во время суда ему переквалифицировали часть вменяемой статьи на менее тяжкую, хотя он скрылся с места ДТП и оставил наших детей умирать. Но это обстоятельство почему-то не приняли во внимание. Мы, конечно же, не согласны с таким приговором и наш адвокат его обжалует. Если можно говорить о какой-то справедливости, то пусть виновник гибели наших детей ответит за содеянное сполна», - надеется Раиса Ивановна.





Между тем, напомним, Дубовский районный суд Волгоградской области признал Инсара Ишмухаметова из Башкорстана виновным в гибели семейной пары из Пермского края. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, ему назначено 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Дима и Оксана погибли в годовщину своей свадьбы. Девять лет назад от того страшного дня, 23 июля 2019 года молодые люди поженились, чтобы жить долго и счастливо. Их похоронили в одной могиле.







