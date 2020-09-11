СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии Добрыниной

Представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной будет рассмотрено высшей квалификационной коллегией судей 23 сентября, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительную повестку заседания ВККС.

Следственный комитет намерен возбудить в отношении волгоградской судьи дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ.

О коррупционном скандале с возможным участием Юлии Добрыниной стало известно в начале августа.

По предварительной информации, сотрудники ФСБ России задержали председатетеля Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Звучали предположения, что деньги могли быть запрошены служительницей Фемиды за содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.

По сведениям ИА «Высота 102», Владимир Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Юлии Добрыниной на должность председателя Волгоградского областного суда. Когда Зубкова арестовали параллельно с экс-руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым, судья Добрынина продолжала общаться с семьей предпринимателя.



