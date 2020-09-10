Волгоградское УФАС отчиталось о промежуточных победах «сил доброй воли» над «Памятью»





В Волгоградском УФАС России раскрыли подробности двух последних судов, связанных с деятельностью структур "Памяти". Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении федерального ведомства, в последнее время волгоградскими судами был поддержан ряд принципиальных правовых позиций УФАС и органов прокуратуры, подтверждающих незаконность действий «Памяти» и действий (бездействия) администрации Волгограда в вопросах оказания ритуальных услуг.

Так, 25 августа Центральным районным судом Волгограда принято решение по делу № 2-1915/2020 по иску прокурора Волгограда в интересах неопределённого круга лиц к администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» о понуждении их к организации и обеспечению беспрепятственного доступа на территории кладбищ лиц, оказывающих ритуальные услуги, не имеющих статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Основным выводом в решении суда является следующий: «Обязать администрацию Волгограда в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения в прядке, обеспечивающем возможность доступа на территории общественных кладбищ Волгограда лиц и организаций, оказывающих ритуальные услуги и не имеющих статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела, для оказания заинтересованным лицам услуг по погребению и иных ритуальных услуг».

8 сентября арбитражным судом Волгоградской области рассмотрено дело № А12-7295/2020 по заявлению ООО «Совместное предприятие «Память» (ООО «СП «Память) о признании недействительными решения и предписания УФАС по делу о ведении ООО «СП «Память» недобросовестной конкуренции», возбуждённому по материалам прокуратуры Красноармейского района Волгограда.

Решением суда ООО «СП «Память» отказано в удовлетворении ключевой части его заявления, а именно судом подтверждено то, что ООО «СП «Память» доводит до сведения лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего, несоответствующие законодательству и действительности сведения о том, что исключительным правом на оказание услуг по погребению обладают только специализированные службы по вопросам похоронного дела, т.е. «Память». При этом судом также подтверждены законность и обоснованность выданного УФАС предписания в части требования от ООО «СП «Память» прекратить доводить указанные сведения, уточнили в ведомстве.

Как прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников: «Несмотря на то, что указанные решения судов ещё могут и, скорее всего, будут обжалованы, считаю, что ими нанесён очень сильный удар по позициям «Памяти» и так отстаивающей её интересы администрации Волгограда. Очень большую помощь и поддержку при рассмотрении указанных дел нам и прокурорам оказали неравнодушные граждане, столкнувшиеся с издевательством «Памяти» при организации и проведении похорон и попустительством этому администрации Волгограда, а также ООО «Радоница», которые ходили в суды и представляли достоверные свидетельские показания и документальные доказательства, за что им большое спасибо. Но борьба с уродливым монополизмом «Памяти» продолжается. Очередной раунд этой борьбы состоится 24 сентября 2020 года в 10 часов в Волгоградском областном суде по делу № 3а-336/2020, где гражданин обжалует последнюю «спасительную соломинку» для «Памяти» – нормы этих убогих и уже давно требующих серьёзной корректировки (а лучше отмены) Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, утверждённых решением Волгоградской городской Думы № 47/1124 от 04.07.2007. И расклад сил здесь, к сожалению, обычен для расклада сил в делах по волгоградской ритуалке: силы доброй воли - заявитель, прокуратура области, прокуратура города, УФАС и ООО «Радоница» против сил другой воли - Волгоградской городской Думы, администрации Волгограда, ЗАО «РП «Память», ООО «Специализированное предприятие «Память», ООО «Совместное предприятие «Память». Думаю, нельзя не заметить, что эти и другие дела в этой сфере демонстрируют наличие признаков какой-то уже прямо паталогоанатомической любви представительной и исполнительной волгоградских властей к «Памяти», которая имеет конкретное медицинское название. Так и живём… Следите за новостями».



