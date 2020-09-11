Приоритет на этикет: волгоградцев готовят к встрече с гриппом

Здравоохранение 11.09.2020 07:12
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11.09.2020 07:12
Вирусы гриппа пока не выявлены в Волгоградской области, но к появлению этого заболевания волгоградцам советуют подготовиться уже сейчас. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники территориального управления Роспотребнадзора поведали, что может помочь избежать заражения. По мнению специалистов, это прививка, использование масок и обязательное соблюдение "респираторного этикета". Так, при чихании, кашле нужно использовать салфетку, после использования - утилизировать и мыть руки, носовой платок следует стирать и обеззараживать.
При отсутствии салфеток – чихать не в ладонь, а в сгиб локтя, так как на ладонях остаются частички вирусов и через руки происходит распространения инфекции на предметы обихода. Не прикасайтесь руками к лицу, рту, глазам. Промывайте полость носа после посещения общественных мест. Держитесь на расстоянии от больных людей и носите маску.
Маска является барьерным средством защиты от проникновения респираторных вирусов. Менять ее следует каждые 2-3 часа, так как в течение этого времени она отсыревает. После утилизации маски/снимания с лица – необходимо вымыть руки и лицо с мылом или антисептиком. Маска должна на лице сидела плотно - ее следует носить так, чтобы она закрывала и рот, и нос.
Эти правила, как уверяют в Роспотребнадзоре, помогут избежать заражения не только ОРВИ и гриппом, но и другими инфекциями.
По данным еженедельного лабораторного мониторинга, организованного Роспотребнадзором, среди больных, обратившихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ, циркулируют характерные для осеннего периода возбудители - преимущественно риновирусы. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле территориального управления. На основании данных еженедельного мониторинга за заболеваемостью острыми респираторным инфекциями на прошедшей неделе на территории Волгоградской области регистрируется неэпидемический уровень - ниже эпидемического порога по совокупному населению на 66%. Заболеваемость ниже эпидемических порогов во всех возрастных группах.
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