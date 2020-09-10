Волгоградцы размечтались о росте реальной зарплаты в 2021 году





Исследования, проведенные в Финансовом университете при Правительстве РФ, показали, что в 2021 году рост реальной заработной платы в России может составить 3,5-4%. Такие выводы, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в очередном докладе организации. «Рост реальных доходов населения в 2021 году окажется в положительной зоне, хотя он и будет незначительным – менее 0,5%», - предполагают исследователи.

Среди городов России с населением более 250 тыс. человек наибольший рост реальной зарплаты ожидается в Казани – на 5%, в Новороссийске – на 4,6%, в Оренбурге – на 4,5%, в Тольятти – на 4,4%, столько же в Калининград и в Иваново. В Волгограде этот показатель может составить 4,3%, а вот в Волжском он достаточно скромен – 2,2%. Это, кстати, самый худший показатель среди 75 российских городов.

Любопытна методика, по которой финансисты сделали такие выводы. Так, в исследовании заявляется, что в пользу такого развития событий – прогнозов по повышению реальной зарплаты – свидетельствует высокая потребительская активность населения, которая наблюдается на различных рынках товаров и услуг. «В основу анализа положены результаты исследований потребительских настроений населения в части готовности приобретать различные товары и услуги», - утверждают авторы рейтинга. Об этих настроениях социологи спрашивали жителей городов по телефону. А затем собранные данные были использованы для математического моделирования динамики экономических показателей России и отдельных городов в течение ближайшего года.



