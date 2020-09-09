В Волгограде пьяный студент захватил чужой Land Cruiser

Происшествия 09.09.2020 10:25
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09.09.2020 10:25
19-летний студент высшего учебного заведения после бурной ночи в компании друзей попытался отправиться домой на приглянувшемся авто. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, сигнал поступил от жителя Кировского района, который сообщил, что неизвестный пытается угнать его Toyota Land Cruiser.
«Прибывшие на место происшествия полицейские дорожно-патрульной службы у дома по улице Добролюбова увидели припаркованный автомобиль, в котором находился молодой человек, свое нахождение в транспортном средстве он объяснить не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он распивал всю ночь спиртные напитки в гостях у друзей, а утром, решил добраться до своего дома на понравившемся ему автомобиле, который был припаркован у дома. После срабатывания сигнализации во двор вышел хозяин авто и позвонил в полицию. В настоящее время в отношении подозреваемого за попытку угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», - сообщили в полиции.
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