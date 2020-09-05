Здравоохранение

Волгоградский оперштаб раскрыл подробности новых смертей от коронавируса

Здравоохранение 05.09.2020 13:12
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05.09.2020 13:12

 
Умершие мужчина и женщина, о смерти которых официально стало известно сегодня, проживали в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой оперативный штаб региона, 61-летний мужчина, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью обратился спустя 2 дня. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 
 
Женщина, 38 лет, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращалась, лечилась самостоятельно. При ухудшении самочувствия, спустя 5 дней, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирована в ГБУЗ «ВОКИБ №1». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
 
«Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием», - констатировали в оперштабе.
 

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