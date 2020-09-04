Экономика

В Волгограде бизнес в трансе от новой кадастровой оценки недвижимости

Экономика 04.09.2020 15:56
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04.09.2020 15:56


Около 200 жалоб на резкое увеличение стоимости недвижимости поступило в ГБУ Волгоградской области «Центр кадастровой оценки». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные госучреждения, авторы обращений считают необоснованным рост ценника их имущества в 2-3, а то и в 4 раза. Представители бизнеса заявляют о том, что действия государственных оценщиков противоречат посылам Владимира Путина и могут их разорить.
Владелец земельного участка в частном секторе неподалеку от проспекта Жукова шокирован ростом кадастровой стоимости своего земельного участка в 2,4 раза - до 7 млн рублей. Хозяин земли под небольшим трехэтажным отелем нашел на сайте «Авито» объявления о продаже за такую же цену земельных участков, расположенных по-соседству, в придачу с домами. «За прошлый год мы заплатили налог на землю 42 тысячи рублей. В случае принятия представленной кадастровой стоимости плата составит порядка 100 тысяч и это только за землю. Это подорвет экономику объекта и погубит бизнес», - считает владелец объекта.
7 соток земли под автомойкой на проспекте Жукова, 22б в ГУБ «ЦКО» оценили в 7,8 млн рублей. Собственник участка известил госучреждение о том, что по итогам проведенной в июле независимой оценки рыночная цена земельного участка равна только 3,2 млн рублей.
Недовольны пересмотром стоимости объектов и владельцы земли, на которой стоит гостиница «Hampton by Hilton» на улице Профсоюзной. Участок площадью 5 тысяч квадратных метров подорожал с 14 до 28 млн рублей. Собственник полагает, что рыночная стоимость объекта составляет только 18 млн рублей.
В ОАО «Хлебозавод №5» проведенную переоценку считают противоречащей посланию президента России. Участок размером 22 тысячи квадратных метров на улице Козловской, где расположено производство, взлетел в цене с 14 до 41 млн рублей. «Кадастровая стоимость завышена, что не соответствует поручению Президента РФ о недопущении резкого роста налоговой нагрузки на предприятия в связи с исчислением налога на имущество организаций на основе кадастровой стоимости, а также посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015, в котором было указано, что «в предстоящие годы налоговые условия для бизнеса меняться не должны», - отмечено в жалобе предприятия.
ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в пресс-службу администрации Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответе указано, что по данным ГБУ ВО «Центр ГКО», в 2020 году государственная кадастровая оценка проведена в отношении 2,8 миллиона объектов — земельных участков и объектов капитального строительства. При этом, «согласно предварительным результатам, 1,5 миллиона оцененных объектов стали дешевле».
Государственное учреждение оценивало стоимость жилых и нежилых зданий (в том числе садовых домов, квартир, комнат), сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений и машиномест.
При определении кадастровой стоимости, как отмечено в ответе на запрос, специалисты действуют «по четкой, установленной для всех регионов России, методике». Например, на стоимость зданий и помещений влияет год постройки, материал стен, этажность, площадь и другие характеристики, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Перед проведением переоценки в течение двух лет ГБУ проводило подготовительную работу. «Изучен рынок недвижимости региона по разным сегментам, актуализированы данные об объектах оценки; собрана информация об аналогах, представленных на рынке для объективности при определении стоимости. Все полученные сведения систематизированы и обработаны», - пояснили в ГБУ В «ЦКО». 
Работа по приему замечаний от граждан и юридических лиц началась в июле и завершится 11 сентября. С промежуточными итогами кадастровой оценки  владельцы недвижимости могут ознакомиться на сайте «ЦКО». 
Замечания принимаются в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес ibti@volbti.ru; почтовым отправлением в адрес ГБУ ВО «Центр ГКО»: 400012, г. Волгоград, ул. Витимская, 15А, оф. 50; или при личном обращении в ГБУ ВО «Центр ГКО» по адресу: г. Волгоград, ул. Витимская, 15А, каб. 7.
График личного приема граждан: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 14:00 (без перерыва). Телефоны: 8(8442) 31-94-26, 8(8442) 31-94-32.

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