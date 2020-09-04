Общество

Волгоградский облсуд завернул еще один иск о московском времени

Общество 04.09.2020 12:04
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04.09.2020 12:04


Волгоградский областной суд вернул коллективный иск заявителям, которые выступили против возвращения московского времени. Как сообщил ИА «Высота 102» один из инициаторов разбирательства Иван Иванов, об этом он узнал накануне из сообщения, опубликованного на сайте облсуда. Документ из облсуда истцы пока не получили, но уже решили обжаловать его в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции (г.Сочи).
«Мы полагаем, что мотивировка будет такая: постановление облдумы не является нормативным актом, поскольку не было опубликовано и не затрагивает интересы неопределенных лиц. Стало быть, облсуду такой иск не подсуден. Но облдума, мы считаем, схитрила, но это не может являться поводом для отказа. Мы с такой позицией не согласны. И не считаем, что данное разбирательство должен проводить Центральный районный суд», - пояснил Иванов.
Ранее, напомним, областной суд по той же самой причине вернул аналогичный иск заявителю Борису Пылину. А вот Центральный районный суд на днях принял к рассмотрению коллективное заявление 20 человек, которые требуют аннулировать думское постановление. Региональный парламент выступает в роли ответчика, Государственная дума РФ является заинтересованным лицом. Первое заседание по делу назначено на 21 сентября.
Постановление «О внесении в Государственную Думу ФС РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» Волгоградская областная дума приняла 20 августа. Депутаты хотят вернуть Волгоградской области московское время, от которого регион отказался  28 октября 2018 года по итогам референдума, проведенного в марте того же года. За перевод стрелок часов тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона.
В марте текущего года председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин предложил вернуться к теме времени. Опрос, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, совместили с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. По итогам организаторы мероприятия из числа депутатов облдумы заявили, что за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек.
Исход опроса и последующее ходатайство облдумы о смене часовой зоны вызвало общественный резонанс. Часть жителей региона в штыки восприняли действия законодателей. Народные избранники, по их мнению, обесценили проведенный два года назад референдум, итоги которого по закону являются обязательными к исполнению.
Сторонники возвращения московского времени, в свою очередь, напоминают о том, что  закон в принципе не обязывает региональные власти проводить референдум или опросы по данной теме. Еще один аргумент «за» новое обращение в Госдуму – численное превосходство поклонников столичной часовой зоны над участниками рефендума, выступившими за волгоградское время.

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