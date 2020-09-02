Экономика

Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка

Экономика 02.09.2020 16:42 Новости компаний
0
02.09.2020 16:42 Новости компаний


Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. 
При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. 
По словам управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Евгения Воеводина, возможность зарегистрировать бизнес и одновременно открыть расчётный счёт доступна представителям бизнеса не только в Волгограде, но и в районных центрах региона. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.
Сервис предоставляется в офисах Сбербанка Волгоградской области по обслуживанию корпоративных клиентов по следующим адреса:
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40
г. Волгоград, ул. Б-р 30-летия Победы 16
г. Волгоград ул. Маршала Еременко дом 53
г. Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, 50а
г. Волжский ул. Мира 71
г. Урюпинск, пр. Ленина, д.38
г. Камышин, ул. Базарова, д.101
г. Михайловка, ул. Поперечная, д.1
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Теперь у всех желающих начать своё дело появился ещё один удобный и простой способ зарегистрировать бизнес и сразу же открыть расчётный счёт. В офисах банка, всего за один визит, сотрудники помогут клиенту подготовить все необходимые документы и отправить их в налоговую. Уверен, новая возможность станет хорошим стимулом для тех, кто давно хотел, но по разным причинам так и не решался заняться предпринимательской деятельностью». Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек».


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
01.09.2020 15:58
Экономика 01.09.2020 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2020 11:34
Экономика 01.09.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2020 08:21
Экономика 01.09.2020 08:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2020 11:58
Экономика 31.08.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2020 15:46
Экономика 30.08.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2020 10:01
Экономика 30.08.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2020 16:53
Экономика 28.08.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2020 14:16
Экономика 28.08.2020 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2020 16:15
Экономика 27.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2020 14:07
Экономика 27.08.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 15:48
Экономика 26.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 13:46
Экономика 26.08.2020 13:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободеСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать судыСмотреть фотографии
16:51
Облздрав заставили купить для волгоградской девочки незарегистрированное импортное лекарствоСмотреть фотографии
16:42
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банкаСмотреть фотографии
16:40
Ищенко и Волгоградская облдума нашли точку соприкосновения в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:22
Медикам больницы в Волгоградской области недоплачивали за лечение коронавирусных больныхСмотреть фотографии
16:02
Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассуСмотреть фотографии
15:12
В Калачевском районе Волгоградской области погасили вспышку коронавирусаСмотреть фотографии
14:41
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
14:30
Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеяломСмотреть фотографии
14:25
Школьники Волгограда выходят на Пост №1Смотреть фотографии
12:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатовСмотреть фотографии
12:19
Школьники России смогут принять участие в цифровом фестивале профессийСмотреть фотографии
12:07
Смерти на плато: в Волгоградской области растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде кондуктора троллейбуса избили из-за требования надеть маскуСмотреть фотографии
11:33
Наиважнейший на Голодном: стройка на речном острове в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
11:07
Легко не будет: волгоградский бизнес «топит» за продление режима единого налога на вмененный доходСмотреть фотографии
09:57
Военные в Волгоградской области эффектно снесли водонапорную башнюСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде расширят популярную дорогуСмотреть фотографии
21:40
Достанутся не всем: тепловизоры за 1 миллион рублей поступят в тридцать школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградка с рассеянным склерозом второй месяц ждет подгузники от ФСССмотреть фотографии
17:16
"Это врачебная тайна": в Волгоградской области простились с экс-главой городского поселенияСмотреть фотографии
16:59
Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 неделиСмотреть фотографии
16:36
Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Кадастровый сюрприз приготовили владельцам недвижимости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе СбербанкаСмотреть фотографии
15:11
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской дачеСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде от коронавируса умер молодой пареньСмотреть фотографии
14:32
Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 разаСмотреть фотографии
14:12
Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №25Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 