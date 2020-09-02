Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка
Экономика 02.09.2020 16:42 Новости компаний
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02.09.2020 16:42 Новости компаний
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.
При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн.
По словам управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Евгения Воеводина, возможность зарегистрировать бизнес и одновременно открыть расчётный счёт доступна представителям бизнеса не только в Волгограде, но и в районных центрах региона. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.
Сервис предоставляется в офисах Сбербанка Волгоградской области по обслуживанию корпоративных клиентов по следующим адреса:
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40
г. Волгоград, ул. Б-р 30-летия Победы 16
г. Волгоград ул. Маршала Еременко дом 53
г. Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, 50а
г. Волжский ул. Мира 71
г. Урюпинск, пр. Ленина, д.38
г. Камышин, ул. Базарова, д.101
г. Михайловка, ул. Поперечная, д.1
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Теперь у всех желающих начать своё дело появился ещё один удобный и простой способ зарегистрировать бизнес и сразу же открыть расчётный счёт. В офисах банка, всего за один визит, сотрудники помогут клиенту подготовить все необходимые документы и отправить их в налоговую. Уверен, новая возможность станет хорошим стимулом для тех, кто давно хотел, но по разным причинам так и не решался заняться предпринимательской деятельностью». Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек».
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