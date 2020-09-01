



В Волгоградской облдуме раскрыли подробности заседания, которое состоялось 20 августа, где было принято постановление «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени", вызвавшее большой резонанс в обществе. Как сообщает ИА "Высота 102", в регпарламенте ответили на вопросы редакции информагентства, связанные с принятием этого документа и прохождением его в облдуме.

В частности, в редакционном запросе ставился вопрос, почему не велась трансляция заседания областной думы, на котором принималось данное постановление. В ответе поясняется, что Совет Волгоградской областной думы 17 августа принял решение о проведении заседания регпарламента в Большом (актовом) зале администрации Волгоградской области.

"Место проведения заседания думы было определено в целях выполнения требований к соблюдению социальной дистанции (не менее 1,5 метра друг от друга), являющегося одним из комплекса мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19. А данное помещение не оборудовано техническими средствами для видеотрансляций проводимых мероприятий в сети Интернет", - говорится в ответе.

Тем не менее, отмечается, "для обеспечения гласности и открытости заседания были приглашены представители средств массовой информации, которые в установленном порядке оформили соответствующую аккредитацию". Кроме того, сообщается в ответе,"проекты нормативных актов и решения комитетов по всем вопросам были размещены на официальном сайте областной думы, в том числе и по проекту постановления". Таким образом, делается вывод, доступ к информации о внесении и рассмотрении региональным законодательным собранием указанного постановления был обеспечен.

Также в областной думе ответили еще на один вопрос редакции ИА "Высота 102", не была ли нарушена часть 3 статьи 92 регламента законодательного органа, согласно которому дума могла направить законопроект в Госдуму, предварительно получив заключение в Совете законодателей РФ. В регпарламенте пояснили, что законопроект "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени» внесен в Госдуму в соответствии с требованиями статьи 105 указанного Регламента и принят ею к рассмотрению. "При этом материалы Совета законодателей РФ не являются обязательными", - утверждают в облдуме.

Редакция ИА «Высота 102» попросила председателя регпарламента Александра Блошкина пояснить, "почему депутаты областной думы посчитали главенствующим с правовой точки зрения опрос, проведенный, как утверждают ваши избиратели, формально, без предъявления паспорта, а кое-где пришедшим на избирательные участки и вовсе не предлагали опросные листы, по сравнению с легитимным референдумом, который был проведен при строгом соблюдении закона в 2018 году?".

В думе ответили, что проект, направленный в Госдуму, "был подготовлен на основе материалов, представленных по результатам мероприятий по выявлению мнения населения. Упомянутые мероприятия проведены органами местного самоуправления после многочисленных обращений граждан с просьбами вернуться к обсуждению данной темы. Представительными органами муниципальных образований были самостоятельно разработаны и приняты положения о проведении соответствующих мероприятий и подведении их итогов». А все эти мероприятия, подчеркнули в регпарламенте, не попадают под действие федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» и закона Волгоградской области «Об областном референдуме» и были направлены исключительно на выявление мнения населения.

Как следует из ответа, после предоставленной муниципалитетами информации дума 9 июля приняла постановление «О результатах мероприятий, проведенных на территории Волгоградской области и направленных на выявление мнения населения о часовой зоне», в котором профильному комитету было поручено подготовить предложения по реализации полученных по итогам мероприятия результатов. Всем известно, чем это закончилось.

Любопытно, что в Волгоградской областной думе не смогли назвать фамилии депутатов, которые голосовали за данное постановление. В регпарламенте пояснили это отсутствием системы электронного голосования в Большом зале администрации области, где проходило заседание думы. В связи с чем, говорится в ответе, "решения принимались открытым голосованием путем поднятия руки". Здесь смогли дать информацию только по цифрам: как оказалось, за направление постановления об исчислении времени в Госдуму проголосовали 32 депутата, 2 – воздержались, а трое были против.

Напомним, решение депутатов областной думы обратиться в Госдуму с просьбой о возвращении региона в московскую часовую зону раскололо общество на два лагеря. Возмущение действиями народных избранников выразили даже те избиратели, которые нейтрально относились к переходу региона на московское время.

Волгоградцы стали массово направлять жалобы в Госдуму и в администрацию президента.

В областной суд также подан коллективный иск с требованием признания незаконными решения депутатов облдумы, проигнорировавших итоги референдума 2018 году.

Между тем, активизировались и сторонники московского времени. Они выразили сомнение в результатах референдума, сославшись на слишком сложную формулировку вопроса, которая, по их мнению, могла повлиять на итоги.



