Спрос на ипотеку ВТБ в Волгоградской области увеличился на 50%

Экономика 31.08.2020 11:58 Новости компаний
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31.08.2020 11:58 Новости компаний
С января по июль 2020 года ВТБ в Волгоградской области нарастил объем ипотечных продаж до 4,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос в 1,5 раза. Всего за отчетный период кредиты на покупку жилья в банке оформили более 2,7 тысячи волгоградцев (рост +53%).
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, почти 36% всех ипотечных продаж пришлась на услугу рефинансирование. За семь месяцев уменьшить ставку по действующим жилищным кредитам смогли более 1 тысячи жителей области. Сумма выдач превысила 1,6 млрд рублей, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более 200 волгоградцам приобрести квартиру в новостройке под 6,5%: всего за отчетный период было выдано 264 льготных кредитов на 540 млн рублей. Средняя сумма займа составляет свыше 1,6 млн рублей.
Стабильным остается спрос на субсидированную детскую ипотеку. С момента старта госпрограммы ею воспользовались 200 семей, объем выдач составил 370 млн рублей.
Около 40% заемщиков оформили ипотеку по двум документам - паспорт и СНИЛС. По программе «Победа над формальностями» выдано более 1 тыс. кредитов на сумму 1 млрд рублей. По сравнению с январем-июлем прошлого года количество выдач по ней увеличилось в 3 раза, а объем - в 1,7 раза.
«Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию на фоне распространения коронавирусной инфекции, жилищное кредитование по-прежнему остается востребованным банковским продуктом. Нам удалось не только быстро адаптироваться под текущие условия, предоставив клиентам услуги по дистанционному оформлению ипотеки, но и сделать ее более доступной. Основным катализатором роста стала, безусловно, реализация новой госпрограммы под 6,5%. При этом продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики Центробанка позволило нам снизить ставки по всем базовым программам, приблизив ее к значениям льготных предложений. В целом эти факторы позитивно сказались на динамичном росте ипотечных продаж», - рассказал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
На сегодняшний день оформить кредит на покупку жилья или рефинансировать действующий займ в ВТБ можно по ставке от 7,4%. Кроме того, доступна льготная ипотека под 6,5% для всех, кто покупает квартиру в новостройках. Семьи с двумя и более детьми могут воспользоваться ипотекой с господдержкой в 5%.
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