«Узники» ковидной больницы в Волгограде после выздоровления не могут выйти на свободу из-за пропавших тестов
Общество 31.08.2020 12:26
0
31.08.2020 12:26
Группа пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции в волгоградской больнице №12, не могут вернуться домой из-за ставшей уже обычной истории с куда-то потерявшимися результатами тестов.
Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые поступили сюда в начале августа, после пройденного курса лечения они сдали тесты на коронавирус 18 августа. Однако до сих пор результаты анализов не поступили в больницу.
«Тесты делают в лаборатории СПИДа, которая находится метрах в трехстах от нашего медучреждения. Куда они делись и почему «идут» уже почти две недели, никто не знает. Мы уже думали, не сходить ли нам самим за ними? Но ведь нас никого не выпускают! Но нервы уже у людей не выдерживают. Накануне один мужчина хотел убежать в окно. Еле его удержали, ведь понимаем, что у него могут быть неприятности. Но и нас понять можно – нас уже не лечат, не делают дорогостоящих уколов, мы просто занимаем здесь места, которые нужны новым больным. А их сюда постоянно привозят, в том числе и в наши палаты, где лежат и здоровые. Накануне чуть бунт в больнице не устроили: все требуют одного – наших тестов. Объяснить, что происходит и куда они исчезли, нам никто не может», - говорит одна из женщин.
По ее словам, в таком положении оказались примерно 30-40 пациентов. «У нас семьи, у многих остались дома пожилые родственники, за которыми надо ухаживать. А мы не можем вернуться к родным. Спасибо, конечно, врачам, что нас вылечили, подняли на ноги. Теперь мы хотим одного – поблагодарить медиков и в случае подтверждения отрицательных результатов пойти домой», - говорят пациенты.
ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в оперативный штаб. Напомним, ранее неоднократно сообщалось о похожих проблемах, которые возникали в различных медучреждениях, и также были связаны с длительным ожиданием пациентами результатов тестов.
Реклама
Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домов31.08.2020 17:03
Общество 31.08.2020 17:03
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летом31.08.2020 16:36
Общество 31.08.2020 16:36
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в Волгограде31.08.2020 15:06
Общество 31.08.2020 15:06
Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской области31.08.2020 14:33
Общество 31.08.2020 14:33
Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФ31.08.2020 14:25
Общество 31.08.2020 14:25
Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулки31.08.2020 11:44
Общество 31.08.2020 11:44
В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмарка31.08.2020 11:27
Общество 31.08.2020 11:27
В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройка31.08.2020 11:02
Общество 31.08.2020 11:02
Суд обязал больницу в Волгоградской области закупить оборудование для нервнобольных31.08.2020 08:25
Общество 31.08.2020 08:25
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТП30.08.2020 19:08
Общество 30.08.2020 19:08
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр Чулков30.08.2020 14:45
Общество 30.08.2020 14:45
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской области30.08.2020 14:04
Общество 30.08.2020 14:04
Такого не было: в Волгоградской области подтвердились еще четыре смерти от коронавируса30.08.2020 11:53
Общество 30.08.2020 11:53
Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской области30.08.2020 10:42
Общество 30.08.2020 10:42
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Химками»29.08.2020 23:03
Общество 29.08.2020 23:03
Реклама