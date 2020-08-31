



Группа пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции в волгоградской больнице №12, не могут вернуться домой из-за ставшей уже обычной истории с куда-то потерявшимися результатами тестов.

Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые поступили сюда в начале августа, после пройденного курса лечения они сдали тесты на коронавирус 18 августа. Однако до сих пор результаты анализов не поступили в больницу.

«Тесты делают в лаборатории СПИДа, которая находится метрах в трехстах от нашего медучреждения. Куда они делись и почему «идут» уже почти две недели, никто не знает. Мы уже думали, не сходить ли нам самим за ними? Но ведь нас никого не выпускают! Но нервы уже у людей не выдерживают. Накануне один мужчина хотел убежать в окно. Еле его удержали, ведь понимаем, что у него могут быть неприятности. Но и нас понять можно – нас уже не лечат, не делают дорогостоящих уколов, мы просто занимаем здесь места, которые нужны новым больным. А их сюда постоянно привозят, в том числе и в наши палаты, где лежат и здоровые. Накануне чуть бунт в больнице не устроили: все требуют одного – наших тестов. Объяснить, что происходит и куда они исчезли, нам никто не может», - говорит одна из женщин.

По ее словам, в таком положении оказались примерно 30-40 пациентов. «У нас семьи, у многих остались дома пожилые родственники, за которыми надо ухаживать. А мы не можем вернуться к родным. Спасибо, конечно, врачам, что нас вылечили, подняли на ноги. Теперь мы хотим одного – поблагодарить медиков и в случае подтверждения отрицательных результатов пойти домой», - говорят пациенты.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в оперативный штаб. Напомним, ранее неоднократно сообщалось о похожих проблемах, которые возникали в различных медучреждениях, и также были связаны с длительным ожиданием пациентами результатов тестов.



