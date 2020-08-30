Волгоградская область нарастила госдолг

Экономика 30.08.2020 15:46
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30.08.2020 15:46
Госдолг Волгоградской области увеличился за месяц более чем на 2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», новые данные за август опубликовало министерство финансов РФ. Так, в настоящее время госдолг Волгоградской области составляет 49,2 миллиарда рублей. Месяцем раньше он был меньше – около 47 миллиардов рублей.
Большую часть долга региона составляют бюджетные кредиты – 26,2 миллиарда рублей. На долю коммерческих кредитов приходится 12,5 миллиарда рублей, еще 10,5 миллиарда рублей – это государственные ценные бумаги.
Напомним, администрация региона и муниципальные образования в последние месяцы перекредитовались в коммерческих банках, оформив займы под более низкие проценты в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.
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