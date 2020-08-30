Волгоградская область нарастила госдолг





Госдолг Волгоградской области увеличился за месяц более чем на 2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», новые данные за август опубликовало министерство финансов РФ. Так, в настоящее время госдолг Волгоградской области составляет 49,2 миллиарда рублей. Месяцем раньше он был меньше – около 47 миллиардов рублей.

Большую часть долга региона составляют бюджетные кредиты – 26,2 миллиарда рублей. На долю коммерческих кредитов приходится 12,5 миллиарда рублей, еще 10,5 миллиарда рублей – это государственные ценные бумаги.

Напомним, администрация региона и муниципальные образования в последние месяцы перекредитовались в коммерческих банках, оформив займы под более низкие проценты в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.



