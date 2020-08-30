Волжанин попал под статью за продажу шпионских очков





Житель Волжского признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда, по этой уголовной статье волжанина приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Установлено, что солнцезащитные очки с замаскированной камерой и звукозаписывающим устройством для негласного получения и регистрации акустической информации и негласного визуального наблюдения, а также документирования житель Волжского купил в Интернете. Через какое-то время он попытался продать шпионский аксессуар за 1000 рублей.

Для этого он разместил объявление на сайте. Его задержали при продаже изделия.

Согласно российскому законодательству, деятельность по реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, подлежит обязательному лицензированию.

Волжанин полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уловного дела в особом порядке – без судебного разбирательства.

Учитывая, что подсудимый активно помогал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, раскаялся, имеет положительные характеристики и грамоты, суд посчитал, что его исправление возможно при назначении наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



