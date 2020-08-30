Расследования

Волжанин попал под статью за продажу шпионских очков

Расследования 30.08.2020 09:06
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30.08.2020 09:06


Житель Волжского признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда, по этой уголовной статье волжанина приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Установлено, что солнцезащитные очки с замаскированной камерой и звукозаписывающим устройством для негласного получения и регистрации акустической информации и негласного визуального наблюдения, а также документирования житель Волжского купил в Интернете. Через какое-то время он попытался продать шпионский аксессуар за 1000 рублей.
Для этого он разместил объявление на сайте. Его задержали при продаже изделия.
Согласно российскому законодательству, деятельность по реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, подлежит обязательному лицензированию.
Волжанин полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уловного дела в особом порядке – без судебного разбирательства.
Учитывая, что подсудимый активно помогал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, раскаялся, имеет положительные характеристики и грамоты, суд посчитал, что его исправление возможно при назначении наказания в виде штрафа.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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