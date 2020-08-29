Экология

Регоператора Волгоградской области заподозрили в завышении тарифов на вывоз мусора

Экология 29.08.2020 10:16
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29.08.2020 10:16


Материалы в отношении ООО «Управление отходами-Волгоград» направлены межрегиональным управлением Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областях в правоохранительные органы. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприродназора, по результатам проверок деятельности регоператора были выявлены факты нарушений, касающиеся манипуляций с  отходами, искажения и сокрытия реально образующегося количества отходов ТКО, возможного завышения тарифов на вывоз ТКО для населения, незаконной эксплуатации земельных участков и площадок временного накопления. 
По данным ведомства, представленные ООО «Управление отходами-Волгоград» данные  о количестве образования отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО.  Так,  региональным оператором допускается произвольное манипулирование объемами и массой ТКО, и, как следствием этого может быть завышение тарифов для населения, поскольку фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года. Так, согласно статотчетности 2-ТП,  в субъекте от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения за 2019 год был принято   1 060 330 тонн мусора, сообщили в ведомстве.
Однако в ходе административного расследования установлено, что на объекты обработки и полигоны за 2019 поступило суммарно  почти в два раза меньше от этого объема - 574 530,028 тонн.  Региональным оператором допущено искажение в утерянном тоннаже в  485 799,97 тонны, то есть фактически значительная часть отходов «не доехала» до мест сортировки (полигонов) и осталась на площадках временного накопления отходов на территории Волгоградской области, считают в межрегиональном управлении Росприроднадзора.
С целью создания видимости достижения  объемов  ТКО в соответствии с территориальной схемой  региональным оператором произведено дублирование количества ТКО, переданных на обработку и на размещение, что недопустимо, отметили в межрегиональном управлении. При этом здесь отметили, что установленные факты не были опровергнуты ООО «Управление отходами – Волгоград».
По результатам административного расследования, юридическое лицо – ООО «Управление отходами – Волгоград» -  привлечено к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ.  Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке, уточнили в ведомстве.
По факту отсутствия ведения учета отходов на площадках временного накопления на территории 23 муниципальных районов области, а также на территории острова Сарпинский, региональный оператор привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 8.2 КоАП РФ. Постановление также не вступило в силу.  
Кроме того,  региональный  оператор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), выразившееся в осуществлении деятельности по сбору и накоплению отходов на площадке временного накопления ТКО,  не включенной и не введенной в эксплуатации в соответствии с территориальной схемой, расположенной на земельном участке в Суровикинском районе Волгоградской области. При этом эту площадку по решению Суровикинского районного суда запрещено было эксплуатировать.  Постановление не вступило в законную силу.
Вместе с тем, должностными лицами межрегионального управления осуществлены рейдовые обследования объектов (площадок) временного накопления отходов  на территории двадцати шести  районов Волгоградской области, а также на территории острова Сарпинский в Волгограде.
 В настоящее время по фактам выявленных нарушений, выразившихся в эксплуатации площадок временного накопления  с отклонениями от территориальной схемы, сжигании отходов, захламлении прилегающих территорий, отсутствии средств защиты компонентов окружающей среды от попадания отходов и загрязняющих веществ с территорий площадок временного накопления , бесконтрольных въездов,  а  в отдельных случаях – в отсутствии правоустанавливающих документов на использование земельных участков,   в отношении ООО «Управление отходами – Волгоград» возбуждены 22 административных дела по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, проводятся административные расследования, заявили в ведомстве. 

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