Регоператора Волгоградской области заподозрили в завышении тарифов на вывоз мусора





Материалы в отношении ООО «Управление отходами-Волгоград» направлены межрегиональным управлением Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областях в правоохранительные органы. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприродназора, по результатам проверок деятельности регоператора были выявлены факты нарушений, касающиеся манипуляций с отходами, искажения и сокрытия реально образующегося количества отходов ТКО, возможного завышения тарифов на вывоз ТКО для населения, незаконной эксплуатации земельных участков и площадок временного накопления.

По данным ведомства, представленные ООО «Управление отходами-Волгоград» данные о количестве образования отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО. Так, региональным оператором допускается произвольное манипулирование объемами и массой ТКО, и, как следствием этого может быть завышение тарифов для населения, поскольку фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года. Так, согласно статотчетности 2-ТП, в субъекте от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения за 2019 год был принято 1 060 330 тонн мусора, сообщили в ведомстве.

Однако в ходе административного расследования установлено, что на объекты обработки и полигоны за 2019 поступило суммарно почти в два раза меньше от этого объема - 574 530,028 тонн. Региональным оператором допущено искажение в утерянном тоннаже в 485 799,97 тонны, то есть фактически значительная часть отходов «не доехала» до мест сортировки (полигонов) и осталась на площадках временного накопления отходов на территории Волгоградской области, считают в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

С целью создания видимости достижения объемов ТКО в соответствии с территориальной схемой региональным оператором произведено дублирование количества ТКО, переданных на обработку и на размещение, что недопустимо, отметили в межрегиональном управлении. При этом здесь отметили, что установленные факты не были опровергнуты ООО «Управление отходами – Волгоград».

По результатам административного расследования, юридическое лицо – ООО «Управление отходами – Волгоград» - привлечено к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке, уточнили в ведомстве.

По факту отсутствия ведения учета отходов на площадках временного накопления на территории 23 муниципальных районов области, а также на территории острова Сарпинский, региональный оператор привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 8.2 КоАП РФ. Постановление также не вступило в силу.

Кроме того, региональный оператор привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), выразившееся в осуществлении деятельности по сбору и накоплению отходов на площадке временного накопления ТКО, не включенной и не введенной в эксплуатации в соответствии с территориальной схемой, расположенной на земельном участке в Суровикинском районе Волгоградской области. При этом эту площадку по решению Суровикинского районного суда запрещено было эксплуатировать. Постановление не вступило в законную силу.

Вместе с тем, должностными лицами межрегионального управления осуществлены рейдовые обследования объектов (площадок) временного накопления отходов на территории двадцати шести районов Волгоградской области, а также на территории острова Сарпинский в Волгограде.

В настоящее время по фактам выявленных нарушений, выразившихся в эксплуатации площадок временного накопления с отклонениями от территориальной схемы, сжигании отходов, захламлении прилегающих территорий, отсутствии средств защиты компонентов окружающей среды от попадания отходов и загрязняющих веществ с территорий площадок временного накопления , бесконтрольных въездов, а в отдельных случаях – в отсутствии правоустанавливающих документов на использование земельных участков, в отношении ООО «Управление отходами – Волгоград» возбуждены 22 административных дела по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, проводятся административные расследования, заявили в ведомстве.



