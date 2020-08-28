Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 55 млрд рублей

Экономика 28.08.2020 10:35 Новости компаний
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28.08.2020 10:35 Новости компаний
По итогам первого полугодия 2020 года общий кредитный портфель банка увеличился на 7% и составил 55,2 млрд рублей, объем привлеченных средств вырос на 2%, до 45,2млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный займами предприятий среднего и малого бизнеса, с января по июнь увеличился на 5% и составил 24,3 млрд рублей. Объем ресурсного портфеля достиг 12,7млрд рублей.
Розничный кредитный портфель банка по итогам двух кварталов вырос на 9% и составил 30,9 млрд рублей, из которых кредиты наличными— 14,7 млрд рублей (рост +5%), ипотека — 13,6 млрд рублей (+16%), автокредиты — 2,3 млрд рублей, кредитные карты– 1,6 млрд рублей.
Портфель привлеченных средств физлиц с начала года достиг 32,5 млрд рублей (+6%). При этом на инвестиционные продукты пришлось 20% от всего объема портфеля – 6,4 млрд рублей (рост +38%).
За шесть месяцев банк выдал населению региона 9 тыс. кредитов на сумму 9 млрд рублей (рост +7%). Наибольший спрос был на ипотеку: всего банк выдал свыше 2,2 тыс. жилищных займов, объем выдач увеличился в 1,5 раза – до 7,5 млрд руб. Продажи кредитов наличными составили 3,4 млрд рублей. На покупку автомобилей волгоградцы взяли кредиты на 370 млн рублей.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области,подводя итоги работы, отметил: «Несмотря на длительный период ограничительных мер, связанных с развитием коронавирусной инфекции и резкое снижение деловой активности во втором квартале текущего года, ВТБ сохранил положительную динамику развития в стратегических для банка направлениях. В том числе благодаря масштабному внедрению инновационных цифровых сервисов. Кроме того, мы в кратчайшие сроки подключились к реализации программ поддержки клиентов, пострадавших от влияния пандемии СOVID-19: с момента введения мер до настоящего времени ВТБ в Волгоградской области оказал кредитную помощь бизнесу и населению на сумму более 3 млрд рублей».
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