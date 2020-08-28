Борьба с коррупцией 28.08.2020 09:22
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28.08.2020 09:22
Директор детско-юношеской спортивной школы в Волгоградской области и учитель физкультуры признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, начиная с осени 2017 года и на протяжении двух лет руководитель спортивной школы заключал с учителем физкультуры районной средней школы фиктивные трудовые договоры, на основании которых впоследствии готовил приказы о приеме его на должность тренера. В дальнейшем он давал своим подчиненным, неосведомленным о преступных намерениях, заведомо незаконные указания о внесении в табели учета рабочего времени сведений о якобы отработанных тренером часах.
На основании этих подложных документов комитетом по образованию администрации муниципального района области преподавателю начислялась заработная плата, которой тот «делился» со своим номинальным работодателем. Установлено, что в результате преступных действий местному бюджету был причинен ущерб на сумму порядка 235 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники которого осуществляли и оперативное сопровождение хода расследования мошеннической схемы.
Приговором суда директору школы назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишения права занимать определенные должности сроком на два года. Учителю физической культуры назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
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