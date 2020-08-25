Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и Telegram

Экономика 25.08.2020 11:12
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25.08.2020 11:12
С августа запущен прием показаний приборов учета клиентов-физических лиц через автоматического чат-бота ПАО «Волгоградэнергосбыт» для популярных мессенджеров – Viber и Telegram, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Также продолжает действовать прием показаний через онлайн-чат на сайте компании. Передать показания счетчиков можно простым и привычным для многих способом, следуя подсказкам чат-бота. Такой режим также помогает потребителям проконтролировать данные приборов учета перед отправкой в компанию.
Мессенджеры стали еще одним каналом взаимодействия клиентов с компанией наряду с сервисом Личный кабинет, телефонным контакт-центром, почтовой формой обратной связи и другими способами.
Перейти в чаты на Viber и Telegram энергетики предлагают, сосканировав смартфоном размещенные на сайте компании QR-коды.
В компании напоминают также, что сегодня – последний день приема показаний.
Для их передачи действует широкий спектр возможностей.
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