Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и Telegram





С августа запущен прием показаний приборов учета клиентов-физических лиц через автоматического чат-бота ПАО «Волгоградэнергосбыт» для популярных мессенджеров – Viber и Telegram, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Также продолжает действовать прием показаний через онлайн-чат на сайте компании. Передать показания счетчиков можно простым и привычным для многих способом, следуя подсказкам чат-бота. Такой режим также помогает потребителям проконтролировать данные приборов учета перед отправкой в компанию.

Мессенджеры стали еще одним каналом взаимодействия клиентов с компанией наряду с сервисом Личный кабинет, телефонным контакт-центром, почтовой формой обратной связи и другими способами.

сайте компании QR-коды. Перейти в чаты на Viber и Telegram энергетики предлагают, сосканировав смартфоном размещенные наQR-коды.

В компании напоминают также, что сегодня – последний день приема показаний.