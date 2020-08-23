Происшествия

Стрельба у ночного клуба в Волгограде: ранен мужчина

Происшествия 23.08.2020 11:35
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23.08.2020 11:35


37-летний мужчина с пулевыми ранениями груди и плеча был госпитализирован в клиническую больницу скорой медпомощи № 15 в ночь с субботы на воскресенье, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. По предварительным данным, стрельба произошла у клуба «Pride» на улице Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. Информация уточняется в полиции.

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