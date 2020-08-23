Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка

Экономика 23.08.2020 10:26 Новости компаний
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23.08.2020 10:26 Новости компаний
Сбербанк сообщает о решениях, принятых Наблюдательным советом банка (далее — НС) по итогам заседания 21 августа 2020 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, Наблюдательный совет ПАО Сбербанк:
• рассмотрел и принял к сведению отчеты об итогах работы ПАО Сбербанк за 6 месяцев 2020 года и о финансовых результатах банка за 7 месяцев 2020 года, а также отчет Группы ПАО Сбербанк по рискам за II квартал 2020 года;
• принял решение оставить в силе собственное решение от 17 марта 2020 года по вопросу распределения чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год и размеру дивидендов, выплачиваемых по итогам 2019 года, согласно которому было рекомендовано выплатить дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк — 18,7 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,7 руб. на одну акцию;
• в связи с отказом от избрания в НС его членов Валерия Горегляда и Надежды Ивановой принял решение о включении в список кандидатур для голосования двух новых кандидатов: Владимира Колычева, заместителя министра финансов РФ, и Дмитрия Чернышенко, заместителя Председателя Правительства РФ;
• принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров Сбербанка одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор страхования по страхованию ответственности руководителей банка и компаний Группы Сбербанк, а также утвердить изменения в Устав банка;
• утвердил повестку дня Собрания по итогам 2019 года (добавлен вопрос о внесении изменений в Устав банка);
• утвердил перечень информации для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, и порядок ее предоставления;
• утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании;
• принял к сведению информацию о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита банка;
• принял к сведению актуализированную информацию о структуре компаний новой экономики экосистемы Сбербанка, метриках экосистемы Сбербанка по итогам I полугодия 2020 года.
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