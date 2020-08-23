Экономика

В Волгоградской области за время пандемии взлетели зарплаты бюджетников

Экономика 23.08.2020 08:19
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23.08.2020 08:19


Зарплаты практически всех категорий бюджетников выросли в Волгоградской области за период с января по июнь этого года. Данные о росте зарплат различных категорий работников бюджетной сферы в регионе опубликовал Росстат, сообщает ИА «Высота 102». Исключение составили лишь работники культуры. 
Так, больше всего стали зарабатывать врачи – средняя зарплата этой категории работников бюджетной сферы в январе-июне составила 65309 рублей, что больше, чем было в январе-марте – 59243 рубля. Значительно подросла и средняя зарплата преподавателей вузов – до 64935 рублей вместо прежних 58376 рублей. Увереннее стали себя чувствовать, судя по данным Росстата, воспитатели, у которых зарплата увеличилась с 26923 рублей до 27294 рублей, учителя – 32189 за январь-июнь вместо 29060 рублей за январь-март.
Подросла зарплата и у педагогов дополнительного образования – 31681 рубль вместо 29202 рублей, у среднего медперсонала – 33542 рубля вместо 29850, у младшего медперсонала – 32941 рубль вместо 29226 рублей. Соцработники также стали зарабатывать больше – 30046 рублей, тогда как раньше этот показатель составлял 29140 рублей. Средняя зарплата работников науки выросла до 53109 рублей вместо прежних 51101 рубля. 
И только работники культуры выбились из этого оптимистического ряда. Средние зарплаты этой категории бюджетников за период с января по июнь составили 29266 рублей и понизились по сравнению с этим показателем за январь-март на 346 рублей. 

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