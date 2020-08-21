В Волгоградской области уволили двоих депутатов





Полномочия двух депутатов досрочно прекращены в Волгоградской области по представлению прокурора Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры региона, народные избранники лишились своих мандатов по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в части предоставления государственными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что два депутата Котлубанской сельской думы, избранные в сентябре 2019 года, вопреки требованиям Федерального закона "О противодействии коррупции" не предоставили справки в соответствующую комиссию, осуществляющую контроль за их доходами и расходами.

В связи с этим в адрес председателя Котлубанской сельской думы было внесено представление о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.



