Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГО





Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Волжского по подозрению мошенничестве с полисами ОСАГО. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" обратился местный житель. Мужчина сообщил, что приобретенный им недавно полис обязательного страхования автогражданской ответственности оказался поддельным.

Установлено, что к совершению мошенничества причастна 34-летняя волжанка, ранее работавшая в одной из страховых компаний. В отношении задержанной уже расследуется несколько возбужденных в отношении нее уголовных дел о мошенничестве. По версии полицейских, с помощью компьютерной программы подозреваемая подделывала полисы обязательного страхования автогражданской ответственности и отправляла их своим бывшим и новым клиентам - жителям области.

То, что полис ОСАГО не действителен, выяснялось при обращении автовладельцев в страховую компанию.

Примечательно, что в прошлом году волжанка уже была осуждена к условному сроку лишения свободы за совершение аналогичных мошенничеств. В настоящее время известно о десяти потерпевших, устанавливается их точное количество.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



