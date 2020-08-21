Происшествия

Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГО

Происшествия 21.08.2020 09:12
0
21.08.2020 09:12


Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Волжского по подозрению мошенничестве с полисами ОСАГО. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" обратился местный житель. Мужчина сообщил, что приобретенный им недавно полис обязательного страхования автогражданской ответственности оказался поддельным. 
Установлено, что к совершению мошенничества причастна 34-летняя волжанка, ранее работавшая в одной из страховых компаний. В отношении задержанной уже расследуется несколько возбужденных в отношении нее уголовных дел о мошенничестве. По версии полицейских, с помощью компьютерной программы подозреваемая подделывала полисы обязательного страхования автогражданской ответственности и отправляла их своим бывшим и новым клиентам - жителям области.
То, что полис ОСАГО не действителен, выяснялось при обращении автовладельцев в страховую компанию.
Примечательно, что в прошлом году волжанка уже была осуждена к условному сроку лишения свободы за совершение аналогичных мошенничеств. В настоящее время известно о десяти потерпевших, устанавливается их точное количество.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Происшествия
21.08.2020 11:11
Происшествия 21.08.2020 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.08.2020 14:16
Происшествия 20.08.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.08.2020 11:34
Происшествия 20.08.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2020 19:03
Происшествия 19.08.2020 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2020 15:48
Происшествия 19.08.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2020 12:14
Происшествия 19.08.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2020 10:16
Происшествия 19.08.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2020 09:21
Происшествия 19.08.2020 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2020 13:13
Происшествия 18.08.2020 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2020 11:34
Происшествия 18.08.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2020 11:23
Происшествия 18.08.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2020 11:06
Происшествия 18.08.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2020 09:23
Происшествия 18.08.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2020 21:35
Происшествия 17.08.2020 21:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2020 16:19
Происшествия 17.08.2020 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:51
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчикуСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области уволили двоих депутатовСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом ищут виновных в циничном истреблении пойменного лесаСмотреть фотографии
11:11
Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницыСмотреть фотографии
11:02
Возможны затруднения: в Волгограде строят полосу для транзитного транспортаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградский "Ротор" сделал ставку на грузинский темпераментСмотреть фотографии
09:53
Альфа-Банк открыл в Волгограде первый центр ипотечного кредитованияСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области снизился средний размер пенсийСмотреть фотографии
09:12
Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГОСмотреть фотографии
08:47
Волгоградские вузы начнут новый учебный год в смешанном форматеСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область получит треть миллиарда рублей на путинские добавки классным руководителямСмотреть фотографии
21:02
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрываСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подросткаСмотреть фотографии
17:23
Обратились вовремя, но не помогло: две волгоградки умерли от ковидной пневмонииСмотреть фотографии
17:07
«Открытие Research»: рынок недвижимости благополучно пережил пик пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
16:08
Замыкающий турнирную таблицу волгоградский "Ротор" набирает игроковСмотреть фотографии
16:05
Теперь в Сбербанк Онлайн можно купить полис ОСАГОСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области онкобольных лишают лечения из-за затерянных тестов на СОVID-19Смотреть фотографии
15:05
Время не ждет: Волгоградская облдума спешно направляет в Госдуму законопроект о переходе региона в московский часовой поясСмотреть фотографии
14:45
Игры на скорости 5G: Билайн показал «рай» для геймеровСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде подлая ложь автосалонов обернулась уголовным деломСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Помогаем делом: сотрудники Гремячинского ГОКа провели акцию по сдаче донорской кровиСмотреть фотографии
13:07
Под Волгоградом необоснованный отказ в подаче газа дорого обошелся дочке "Газпрома"Смотреть фотографии
12:42
«Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосованияСмотреть фотографии
12:15
Концессионер-монополист навязывал волгоградцам драконовские условия подвоза водыСмотреть фотографии
12:06
Волгоградца заманили в мифический бизнес по производству медицинских масокСмотреть фотографии
11:47
Две смерти за сутки: коронавирус забирает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Суды Волгоградской области эвакуируют из-за писем о минированииСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский адвокат осужден за попытку выманить у клиента 26 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 