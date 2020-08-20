



От коронавирусной инфекции скончались две жительницы Волгограда в возрасте 49 и 84 лет. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в оперативном штабе региона. Их смерть от COVID-19 была подтверждена в официальной статистике, опубликованной сегодня. Таким образом, количество летальных случаев от этого вируса в регионе достигло 82.

В оперштабе сообщили, что обе женщины, почувствовав первые признаки недомогания, обратились за медицинской помощью вовремя. Они были госпитализированы в больницу №4. У пациенток диагностировали COVID-19 c двухсторонней пневмонией. У обоих женщин были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а у 49-летней женщины еще и сахарный диабет.

Несмотря на оказываемую помощь, пациентки скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.



