Здравоохранение 20.08.2020 17:23
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20.08.2020 17:23
От коронавирусной инфекции скончались две жительницы Волгограда в возрасте 49 и 84 лет. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в оперативном штабе региона. Их смерть от COVID-19 была подтверждена в официальной статистике, опубликованной сегодня. Таким образом, количество летальных случаев от этого вируса в регионе достигло 82.
В оперштабе сообщили, что обе женщины, почувствовав первые признаки недомогания, обратились за медицинской помощью вовремя. Они были госпитализированы в больницу №4. У пациенток диагностировали COVID-19 c двухсторонней пневмонией. У обоих женщин были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а у 49-летней женщины еще и сахарный диабет.
Несмотря на оказываемую помощь, пациентки скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
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