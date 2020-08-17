Группу сотрудников волгоградского вуза подозревают в хищении бюджетных средств

Схема хищения бюджетных средств выявлена в Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ). Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. Задержаны работники вуза, подозреваемые в мошенничестве.

Установлено, что 55-летний декан факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, его 44-летняя заместитель и 36-летняя методист создали противоправную схему хищения бюджетных денежных средств. Двое фигурантов в содеянном сознались. Декану факультета избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, его заместителю и методисту – мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии правоохранителей, путем фиктивного документооборота они зачислили в вуз несколько десятков студентов, которые фактически в нем не обучались. Пользуясь служебным положением, подозреваемые осуществляли хищение денежных средств, выделяемых студентам в качестве материальной помощи из стипендиального фонда. Затем деньги обналичивались и распределялись между фигурантами.

По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 год подозреваемые похитили из федерального бюджета свыше 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи грозит до 10 лет лишения свободы.



