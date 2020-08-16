Общество 16.08.2020 10:41
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16.08.2020 10:41
Вновь "осчастливила" собственников квартир дома в Краснослободске Среднеахтубинского района управляющая компания "Ресурс". Жители сообщили ИА "Высота 102", что они "в очередной раз пришли в недоумение, ознакомившись с раскленными на подъездах объявлениями". Но больше всего поразило жильцов, что сложившуюся ситуацию, по их словам, "руководство УК поставило с ног на голову".
Вдруг оказалось, что сплит-системы, которыми они пользуются уже несколько лет, установлены с нарушениями, их нужно немедленно демонтировать за свой счет и восстановить повреждения стен при монтаже и демонтаже.
На самом деле, пояснили краснослободцы, в их доме №11 микрорайона ВОС ВИР проживает один из ответственных работников управляющей компании ООО "Сервисная компания "Ресурс". Вот он и решил повесить сплит-систему особо "изящным" способом, проделав отверстия в несущей стене и проложив магистраль непосредственно в подъезде. Видимо, чтоб не повредить внутреннее убранство собственной квартиры. Жители дома обратили внимание, что после этих работ образовались трещины и в межэтажных перегородках, и на стыках перекрытий с панелями.
"Совет нашего многоквартирного дома обратился в письменном виде в инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области, указав в обращении доводы о том, что проведенные работы по установке сплит-системы вызвали образование трещин, - рассказывают обитатели дома. - Но вместо ответа на свое заявление от областных чиновников мы получили вот такую "ответочку" от своей управляющей компании, которая настоятельно требует убрать наши сплит-системы и восстановить повреждения. Скажите, как это все можно назвать? Самодурство? Непрофессионализм? Издевательство?".
По словам граждан, от такого управления они страдают не первый год. Люди напомнили, что в конце 2019 года данная УК требовала передать ей права на пользование общим имуществом. Потом хотела расторгнуть договор управления. Затем отключила жителям интернет и связь, а весной этого года – общедомовой поливочный водопровод.
"Теперь мы пытаемся угадать, что в дальнейшем отключат нам управленцы - газ, свет, воду или потребуют провести собрание о пользовании дверями подъездов – сколько раз открыть, а сколько закрыть и на какой угол", - говорят люди.
Так что в итоге? Направив обращение в ИГЖГ по Волгоградской области о разрушении несущей стены, уменьшении ее прочности и прокладке магистрали непосредственно в подъезде по несущей стене, письмо вернулось в УК "Ресурс". "А оно уже и разродилось данным"опусом", хотя совершенно очевидно, что наши сплит-системы ничьих прав не нарушают и на несущие стены влияния не оказывают", - утверждают жильцы.
Люди напомнили, что Жилищный кодекс от управляющей компании требует одного – создание комфортных условий для проживания собственников. Но, судя по действиям УК "Ресурс", комфортное проживание только снится.
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