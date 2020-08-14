Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской области





37-летний житель Быковского района скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, первые три дня после заболевания мужчина занимался самолечением. После ухудшения самочувствия ему вызвали Скорую помощь. В городской больнице №2 Волжского у пациента диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию. «Течение болезни имело молниеносный характер», - добавили в оперштабе.

Еще одной жертвой COVID-19 за минувшие сутки стала 65-летняя волгоградка. Неотложку женщина вызвала не сразу – только спустя два дня после появления первых признаков заболевания. У пациентки клинической больницы №4 помимо коронавируса также выявили двустороннюю пневмонию. Пенсионерка страдала заболеваниями сердца и эндокринной системы.

Региональный оперативный штаб призывает граждан при первых признаках болезни вызывать врача и ни в коем случае не лечиться самостоятельно.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 10480 заболевших коронавирусом, из которых 77 – погибли.



