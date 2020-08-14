Экономика

Волгоградские элеваторы перестанут принимать зерновозы с перегрузом

Экономика 14.08.2020 15:11
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14.08.2020 15:11


Через месяц зерновые терминалы и элеваторы, в том числе расположенные в Волгоградской области, не будут принимать зерновозы с перегрузом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на УФНС России по региону, налоговыми органами в адрес хозяйствующих субъектов данной отрасли направлены соответствующие информационные письма.
С 15 сентября текущего года вступит в действие меморандум, направленный на борьбу с перегрузами автотранспорта при перевозке зерна и масленичных культур. Проект меморандума был подготовлен Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК и принят в ходе обсуждения вопроса неуплаты налогов в сфере перевозок такой продукции на совещании представителей зернового рынка, ФНС России, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства транспорта РФ, Ространснадзора.
Цель данного документа - пресечение действий недобросовестных участников рынка по применению "серых" схем снижения налогообложения, незаконной налоговой оптимизации и сокращения налоговых поступлений в бюджет. Недобросовестность участников рынка, связанная со снижением тарифов путем преднамеренного превышения допустимой массы автомобилей с грузом, приводит к нерентабельности деятельности добросовестных перевозчиков.
Согласно договору, элеваторы и зерновые терминалы не будут принимать к разгрузке автотранспорт, если его масса будет превышать допустимую более чем на 2%. Также терминалы по запросу будут предоставлять налоговым органам накладные и реестры товарно-транспортных накладных на грузы, поступившие с 15 сентября. 

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