С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской области





В настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей до проверки сообщений сотрудниками полиции. Напомним, вчера таким же образом были "заминированы" 11 судов в Волгоградской области. Все сообщения оказались ложными.

Сегодня более десятка городских и районных судов в Волгоградской области получили на рабочую почту электронные письма о минировании зданий. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, такие угрозы пришли в Даниловский, Ворошиловский, Дзержинский, Быковский, Городищенский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Чернышковский и Михайловский районные суды, а также в Волжский городской суд.