Происшествия 12.08.2020 10:09
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12.08.2020 10:09
В Волгограде в результате столкновения машины скорой помощи и легковушки пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Советском районе. По предварительной информации, в седьмом часу вечера автомобиль скорой медицинской помощи «Мерседес Бенц 2232» под управлением 70-летнего водителя двигался с проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по пр. Университетскому со стороны ул. Краснопресненской в сторону ул. Автомобилистов. Напротив дома № 90Д скорая помощь выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной «Лада Гранта» под управлением 65-летнего водителя, которая следовала со стороны ул. Краснопресненской в сторону ул. Автомобилистов и разворачивалась в нарушение требования дорожной разметки. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его 63-летняя пассажирка госпитализированы.
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