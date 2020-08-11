«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлым





38-летний Роман Шевченко, депутат сельского совета Лемяшкинского сельского поселения, который в прошлую субботу пытался задавить группу сельхозрабочих в Руднянском районе, стрелял из карабина и угрожал людям убийством, оказался сыном известного когда-то в районе фермера, семь лет назад устроившего кровавую бойню и после этого покончившего жизнь самоубийством. ИА «Высота 102» напоминает, что в декабре 2013 года Сергей Шевченко застрелил из ружья свою супругу и тещу, а потом и сам пустил в себя пулю. Казалось бы, ничто не предвещало трагедии в этой семье. Состоятельный фермер Сергей Шевченко, оставив первую супругу с тремя детьми, среди которых был и Роман, женился на молодой женщине. Вскоре у них родилась дочка. Однако спустя некоторое время Сергей принял ислам, стал заставлять супругу носить платки и совершать намазы. 35-летняя женщина, устав терпеть превратившегося в тирана мужа, вернулась к родителям в Рудню из села Крутое, где ее муж занимался фермерством, и подала на развод.

Попытки Сергея вернуть жену не увенчались успехом. Однажды он приехал в дом к своей теще и, когда она пыталась преградить ему путь в дом, выстрелил в нее в упор. Бывшая жена Татьяна успела позвонить в полицию, однако Сергей схватил ее с двухлетней дочкой и запихнул в машину. По дороге он оставил девочку у своей матери в селе Лемешкино, а жену расстрелял в поле. После этого он застрелился.

Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, после случившегося фермерским хозяйством стал заниматься сын Сергея Шевченко Роман. Он слыл успешным предпринимателем, получал гранты из бюджета на развитие молочных ферм. По словам тех, кто знал Романа, свою сводную сестру он так и не признал. Над девочкой оформила опекунство другая семья. Тем не менее частью наследства в виде земельного пая своей сестры он пользовался. Однако опекуны от этого ничего не имели. Тогда они приняли решение передать земельный пай крупному предприятию в сфере сельского хозяйства. Несмотря на это, рассказывают жители Рудни, Роман продолжал засеивать эту землю и собирать урожай, хотя по решению суда он уже не имел права пользоваться паем сестры. Тем не менее и этой весной он, как и раньше, пригнал на поле технику, засеял его. Но на уборку урожая приехали рабочие холдинга, с которым у опекунов ребенка был заключен договор аренды пая.

Это не понравилось Роману Шевченко. 8 августа на своем внедорожнике мужчина приехал на земельный участок, где сначала ударил кулаком по лицу одного из работников предприятия, затем навел на него ствол своего карабина и стал угрожать убийством. Затем злоумышленник произвел не менее трех прицельных выстрелов по кабинам и колесам зерноуборочных машин, в которых в этот момент находились люди. По счастливой случайности никто не пострадал, пули застряли в прочном металле кузова спецтехники.

После этого разбушевавшийся землевладелец сел в свою крупногабаритную иномарку и начал движение в сторону стоящих поблизости работников, при этом набирая скорость. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате наезда тяжелой машины он получил травмы.

В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого было изъято огнестрельное оружие, поясняли с СУ СК по Волгоградской области. Факт стрельбы мужчина отрицает, однако объяснить следователям, как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашин, не может.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фермера меры пресечения в виде заключения под стражу. На изоляции злоумышленника, в том числе, настаивают потерпевшие, которые опасаются за свою жизнь. Между тем, по словам местных жителей, они видели Романа Шевченко на свободе.



