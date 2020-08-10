Экономика

Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка

Экономика 10.08.2020 12:54
0
10.08.2020 12:54


Private Banking ВТБ отмечает рост спроса клиентов на инвестиционные облигации ВТБ. За два последних месяца в рамках четырех выпусков таких бумаг было привлечено более 2,4 млрд рублей средств VIP-клиентов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Всего в 2020 году уже было размещено более 40 выпусков инвестиционных облигаций на сумму свыше 11 млрд рублей. На следующей неделе начинается сбор заявок еще по двум новым выпускам таких бумаг: базовыми активами по ним являются золото и акции крупнейших американских компаний.
Инвестиционные облигации предлагают возможность получить более высокую потенциальную доходность в сравнении с классическими облигациями, которая зависит от динамики базовых активов. По бумагам гарантирована полная сохранность капитала: по истечению срока обращения облигация погашается по номиналу.
«В условиях высокой волатильности рынков и при снижении ставок по депозитам многие наши клиенты предпочитают активно вовлекаться в инвестирование. Для клиентов с консервативным профилем мы предлагаем придерживаться «защитной» стратегии и рассмотреть инвестиционные облигации банка ВТБ», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. 
Повышенным спросом стали пользоваться так называемые «клубные» выпуски, которые содержат в основе уникальную идею на рост индекса или дают возможность получать повышенный купонный доход. «Клубные» выпуски формируются эксклюзивно для Private Banking с учетом клиентских предпочтений. 15 июня был запущен выпуск двух клубных идей «Фармацевтика» и «Отраслевые лидеры», собравших за две недели подписки более 1,2 млрд рублей средств VIP-клиентов. 3 августа прошло размещение второго выпуска «клубных» бумаг - «Глобальный fintech» и «Бенефициары рыночной волатильности», которые принесли также порядка 1,2 млрд рублей. 
«Около половины продаж пока стабильно приходится на Москву, далее идут города миллионники, что говорит о постепенном вовлечении наших клиентов и существовании еще достаточно большого потенциала для продвижения данного продукта в регионах. Мы уверены, что до конца года будет идти заметный рост подписки на инвестиционные облигации по всей сети, так как ядром сформировавшегося продукта стала регулярная обратная связь с VIP-клиентами, с одной стороны, и стремление держать руку на пульсе движения рынков, диктующих консервативную политику инвестирования, с другой», - добавил Дмитрий Брейтенбихер.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
09.08.2020 14:55
Экономика 09.08.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2020 17:16
Экономика 07.08.2020 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:15
Экономика 07.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 16:06
Экономика 07.08.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 15:48
Экономика 07.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 13:59
Экономика 07.08.2020 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2020 12:46
Экономика 07.08.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 19:57
Экономика 06.08.2020 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 18:30
Экономика 06.08.2020 18:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.08.2020 14:09
Экономика 06.08.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:56
Экономика 05.08.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2020 17:46
Экономика 05.08.2020 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:57
Экономика 05.08.2020 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2020 14:23
Экономика 05.08.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 20:47
Экономика 04.08.2020 20:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:58
Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшимиСмотреть фотографии
13:16
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взяткиСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до судаСмотреть фотографии
12:31
В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирусСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храмаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области на одного выздоровевшего – трое заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:40
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случайСмотреть фотографии
11:23
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньякаСмотреть фотографии
10:55
«Битва поколений»: «Ростелеком» организовал семейное онлайн-мероприятиев ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
В Волжском трехлетний малыш разбился, выпав из окнаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАССмотреть фотографии
10:26
В Волгограде такси с пассажиром врезалось в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
В Волгоградской области водитель семерки не уступил дорогу: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:35
Деньги на воздух: в школы Волгоградской области могут не пустить учеников 1 сентябряСмотреть фотографии
08:36
Заброшенный Дом печати в Волгограде снова попытаются продать по частямСмотреть фотографии
18:57
Финансовая дыра в 5 млрд рублей появилась в бюджете Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
«По ночам слышен треск»: в Волгограде могут признать аварийной новостройкуСмотреть фотографии
15:11
Свершилось: спустя 15 лет достроена элитная высотка на Чуйкова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:55
Доходы жителей Волгоградской области «откатились» на 3 года назадСмотреть фотографии
13:09
Стрелял и угрожал убийством: депутат устроил разборки на поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Трагедия на Бобрах: под Волгоградом утонули четверо иностранных студентов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Лучше не становится: от коронавируса в Волгоградской области продолжают умиратьСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области уроженцы Китая задержаны за вымогательствоСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области погиб ребенок на велосипедеСмотреть фотографии
10:42
Массовое ДТП с фурами произошло на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пассивного кандидата в депутаты сняли с дистанцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 