Финансовая дыра в 5 млрд рублей появилась в бюджете Волгоградской области

Экономика 08.08.2020 15:27
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08.08.2020 15:27
Бюджет Волгоградской области впервые с 2017 года станет дефицитным. В областную думу поступил проект изменений в казну региона, согласно которым нехватка финансирования составит 4,9 млрд рублей, сообщает ИА «Высота 102». Объем расходов, который увеличат почти на 5 млрд рублей, составит 119,4 млрд рублей. Доходы за счет поступления дотаций из федерального бюджета сократятся только на 167 млн до 114,5 млрд рублей.
Ожидаемые поступления налоговых и неналоговых платежей сократятся на 3,6 млрд рублей или на 4,6% от плана. Объем собственных доходов казны после уточнения сократится до 73,9 млрд рублей. Самые серьезные потери бюджет региона понесет в связи с недополучением 3,6 млрд рублей по налогу на прибыль организаций или 13,9% от прогнозных значений. Годовая сумма поступлений от НДФЛ оценивается в размере 22,9 млрд рублей, что на 374 млн рублей (1,6%) меньше изначального плана.
Объем платежей от предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, сократится на 24% от плана или на 1,1 млрд рублей. Данная ситуация связана с введением пониженных налоговых ставок и списания налога за второй квартал текущего года из-за пандемии. Почти на 600 млн рублей (7,6%) сократится объем отчислений налога на имущество организаций.
Расходы бюджета Волгоградской области после корректировки увеличиваются на 4,9 млрд рублей до 119,4 млрд рублей. В частности, на 3 млрд рублей увеличивается финансирование здравоохранения. В том числе, на оплату труда медикам и стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом расходы возрастут на 1,2 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей пойдут на оснащение коечного фонда инфекционных госпиталей.
600 млн рублей добавляется на образование, 275 млн – на социальную поддержку населения. Финансирование программы развития транспортной системы урежут на 245 млн рублей. На чем еще власти региона планируют сэкономить, станет ясно при рассмотрении облдумой поправок бюджет во втором чтении.
Заседание регпарламента по рассмотрению проекта изменений в главный финансовый документ Волгоградской области запланировано на 20 августа.
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