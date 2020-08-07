В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандата

Выборы 07.08.2020 12:02
0
07.08.2020 12:02
Ни один из участников довыборов в Волгоградскую гордуму по уровню доходов не приблизился к действующим народным избранникам. Сразу несколько слуг народа в 2018 году заработали по 20-30 млн рублей. Декларации за прошлый год на сайте представительного собрания пока не опубликованы.
На фоне таких цифр доходы самого состоятельного кандидата в депутаты абсолютно меркнут, сообщает ИА «Высота 102». На первом месте по сумме годового заработка оказался кандидат от «Единой России» по Тракторозаводскому округу №1 Александр Осокин. Главный врач поликлиники №3 задекларировал в прошлом году 1,2 млн рублей доходов. В его владении находится просторная квартира площадью 110 квадратных метров. На банковских счетах медика на 31 декабря 2019 года хранилось почти 220 тысяч рублей.
У главного метролога ООО «Концессии теплоснабжения», выдвинутого по округу №1 от КПРФ, Дмитрия Купцова годовой доход составил чуть менее 1 млн рублей. На банковских счетах коммуниста обнаружено около 200 тысяч рублей.
30-летняя выдвиженка от «Справедливой России» Наталья Василевская-Руцкая известила избирком об отсутствии финансовых поступлений в прошлом году. При этом на счетах кандидата хранилось свыше 1,1 млн рублей. В собственности участницы довыборов два автомобиля – «Volkswagen» и «Mitsubishi», а также два мотоцикла «Yamaha». Кроме того, претендентка на кресло депутата является обладательницей парочки земельных участков, квартиры, гаража и нежилого строения.
Нулевую декларацию в облизбирком подал и 35-летний кандидат от «Партии пенсионеров» Антон Калюжный. Гендиректор ООО "Техтранс Юг" при этом является хозяином двух небольших квартир.
Доходы временно неработающего выдвиженца от ЛДПР Александра Бережного в минувшем году составили менее 160 тысяч рублей, то есть порядка 13 тысяч рублей в месяц. Эти деньги она заработал на «Волжском мясокомбинате».
Самым обеспеченным кандидатом по Центральному округу №9 снова оказалась представительница «Единой России». Дочь члена общественной палаты Волгоградской области, известного юриста Светланы Казаченок заработала в прошлом году порядка 900 тысяч рублей. Олеся Казаченок является собственницей сразу трех квартир, одна из которых размером почти 130 квадратных метров, а также двух автомобилей марки «Nissan».
У остальных охотников за мандатом доходы оказались более чем скромные. Самый низкий показатель - у 24-летнего кандидата от ЛДПР Владислава Никоненко. Помощник регионального координатора партии, заместителя председателя облдумы Алексея Логинова заработал в 2019 году 86 тысяч 182 рубля.
Напомним, довыборы депутатов Волгоградской городской думы по двум одномандатным округам состоятся 13 сентября.
Реклама
На довыборах волгоградская коммунистка обогнала по доходам высокопоставленного единоросса03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутаты22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы13.07.2020 11:21
Выборы 13.07.2020 11:21
Мусорщик пошел против главы района на довыборах в Волгоградскую облдуму06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Глава Урюпинского района положил глаз на мандат главного единоросса Волгоградской области18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
В Волгограде проходят пикеты в поддержку жалобы Михаила Таранцова на несправедливые выборы15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в Волгограде14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
В Волгограде команда поддержки проигравшего на выборах кандидата решила организовать пикеты14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушений11.09.2019 13:31
Выборы 11.09.2019 13:31
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора11.09.2019 11:28
Выборы 11.09.2019 11:28
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительства09.09.2019 11:23
Выборы 09.09.2019 11:23
Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдуме09.09.2019 10:00
Выборы 09.09.2019 10:00
Объявлены окончательные результаты выборов губернатора Волгоградской области09.09.2019 08:31
Выборы 09.09.2019 08:31
Реклама