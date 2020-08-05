Умер бывший начальник УВД Волгограда

Общество 05.08.2020 23:01
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05.08.2020 23:01
Сегодня около 9 часов вечера в Волгограде скоропостижно скончался бывший начальник УВД Волгограда Александр Влас. Как стало известно ИА «Высота 102», около 10-дней назад он почувствовал недомогание, его госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию в больницу №4.
Александр Влас возглавлял РОВД по Краснооктябрьскому району, руководил УВД города Волгограда. В декабре 2009 года по собственному желанию подал рапорт об отставке с правом выхода на пенсию.
За отличную службу он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», поощрен наградным оружием.
ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Александра Сергеевича.
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