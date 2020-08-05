В Волгограде мошенникам не дали прихватизировать муниципальную квартиру





Уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере с муниципальной квартирой возбуждено в Волгограде на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вскрыть данный факт удалось в ходе надзорной проверки.

Так, в марте текущего года в органы Росреестра поступили заявления о регистрации договора приватизации от 25.01.1993 двухкомнатной квартиры в Краснооктябрьском районе Волгограда и договора купли-продажи данной квартиры от 20.03.2020.

В связи с возникшими сомнениями в подлинности представленных документов государственная регистрация сделок была приостановлена, после чего документы отозваны с регистрации. Прокуроры установили, что данная квартира в собственность каким-либо гражданам не передавалась и включена в реестр муниципального имущества Волгограда.

Опрошенная в прокуратуре города продавец жилого помещения сообщила, что соответствующая квартира ей никогда не предоставлялась и в ней она не проживала. Подписать документы она согласилась по просьбе знакомого за денежное вознаграждение.

Стоимость муниципального имущества, отчуждение которого было предотвращено, превышает 2 миллиона рублей.

Расследование уголовного проводится СО-2 СУ УМВД России по г.Волгограду.



