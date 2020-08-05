В Волгограде мошенникам не дали прихватизировать муниципальную квартиру

Происшествия 05.08.2020 15:15
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05.08.2020 15:15
Уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере с муниципальной квартирой возбуждено в Волгограде на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вскрыть данный факт удалось в ходе надзорной проверки.
Так, в марте текущего года в органы Росреестра поступили заявления о регистрации договора приватизации от 25.01.1993 двухкомнатной квартиры в Краснооктябрьском районе Волгограда и договора купли-продажи данной квартиры от 20.03.2020.
В связи с возникшими сомнениями в подлинности представленных документов государственная регистрация сделок была приостановлена, после чего документы отозваны с регистрации. Прокуроры установили, что данная квартира в собственность каким-либо гражданам не передавалась и включена в реестр муниципального имущества Волгограда.
Опрошенная в прокуратуре города продавец жилого помещения сообщила, что соответствующая квартира ей никогда не предоставлялась и в ней она не проживала. Подписать документы она согласилась по просьбе знакомого за денежное вознаграждение.
Стоимость муниципального имущества, отчуждение которого было предотвращено, превышает 2 миллиона рублей.
Расследование уголовного проводится СО-2 СУ УМВД России по г.Волгограду.
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