Банк «Открытие» приглашает региональные ИТ-компании принять участие в «Московском акселераторе» стартапов
Экономика 05.08.2020 17:46
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05.08.2020 17:46
В столице стартует прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор». Он будет посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка «Открытие».
Проект реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Московским инновационным кластером при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Банк «Открытие» предоставит возможность участникам «Московского акселератора» пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка «Открытие» и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.
«Fintech трек Московского акселератора станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности продуктов и услуг банка. Это реальная возможность начинающим командам реализовать собственные проекты», - отметил Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ-финансов, стратегии и контроля.
«Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров — компаний, лидирующих в отрасли финтеха», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Для участия в треке Fintech «Московского акселератора» приглашаются стартапы, реализующие проекты в следующих направлениях:
- потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция);
- идентификация пользователей (технологии машинного зрения, распознавание лиц и отпечатков пальцев);
- речевые технологии (чат-боты и голосовые боты);
- legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования «умных» контрактов);
- антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок);
- управление инвестициями (пользовательские сервисы и системы управления активами);
- скоринг и андеррайтинг (технологии оценки платежеспособности контрагентов и прогнозирования финансовых рисков);
- персонализация в секторе финансовых услуг (разработки для анализа поведения клиентов и рекомендательные сервисы).
Прием заявок продлится по 18 сентября включительно. Экспертное жюри выберет 30 лучших проектов.
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